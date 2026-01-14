14 de enero de 2026

Ricardo Centurión

Ricardo Centurión vuelve al fútbol argentino: está a un paso de ser refuerzo de este club

El dalentero argentino Ricardo Centurión regresará al país tras su paso por el fútbol de Bolivia. Mirá en que institución se lo verá.

Ricardo Centurión, ex Boca y Racing, está cerca de volver a jugar en el fútbol argentino. &nbsp;

Ricardo Centurión, ex Boca y Racing, está cerca de volver a jugar en el fútbol argentino.

 

Por Sitio Andino Deportes

El mercado de pases de la Primera Nacional 2026 puede tener uno de sus movimientos más resonantes. Ricardo Centurión está a un paso de convertirse en refuerzo de Racing de Córdoba, en lo que significaría su regreso al fútbol argentino tras su reciente paso por el exterior.

Principio de acuerdo y firma inminente de Ricardo Centurión

Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, Racing de Córdoba alcanzó con el futbolista un principio de acuerdo por un contrato de un año, que incluiría una cláusula de rescisión automática. El extremo ya se encuentra en la provincia y, de no mediar inconvenientes, firmará su vínculo con la institución en las próximas horas.

La negociación se encuentra en su tramo final y es llevada adelante por el representante del jugador, Eduardo Rosetto, junto al presidente del club cordobés, Manuel Pérez, mientras se ajustan los últimos detalles contractuales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2011444580453863610&partner=&hide_thread=false

Las primeras palabras de Centurión en Córdoba

El futbolista de 33 años arribó a la ciudad de Córdoba este martes por la tarde y, sin confirmar aún el cierre de la operación, dejó sus primeras declaraciones ante la prensa con un tono prudente y agradecido.

“Todavía estamos en tratativas, estoy agradecido con el hincha de Racing de Córdoba. Hablé con el presidente, pero con el técnico no”, expresó Centurión, a la espera de la definición formal.

En la misma línea, remarcó la necesidad de tomarse las cosas con calma tras el viaje: “Más adelante vamos a hablar, ahora tengo que llegar y estar tranquilo. Voy a ir al hotel a descansar y mañana veremos cómo se resuelven las cosas”.

Rodaje en Bolivia y deseo de volver al país

Desde lo futbolístico, Centurión llega con actividad reciente, ya que su último paso fue por Oriente Petrolero de Bolivia, donde disputó 31 partidos, convirtió 9 goles y aportó 4 asistencias, números que reflejan continuidad y protagonismo.

El propio jugador reconoció que su intención era regresar a la Argentina para estar cerca de su familia, sin poner reparos en competir en la Primera Nacional. “Con 15 o 20 días de trabajo voy a estar bien”, aseguró, confiado en su estado físico.

Un refuerzo de peso para Racing de Córdoba

De concretarse su llegada, Racing de Córdoba sumará jerarquía, experiencia y un nombre de peso para afrontar la temporada 2026, con la ilusión de ser protagonista en una categoría siempre exigente. El regreso de Centurión al fútbol argentino aparece así como uno de los movimientos más destacados del mercado.

