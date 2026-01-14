14 de enero de 2026
Rally Dakar 2026: Spierings triunfó en Challenger y el mendocino Bruno Jacomy volvió a destacarse

Paul Spierings repitió victoria en Challenger y Jacomy tuvo una sólida actuación en la etapa maratón del Rally Dakar en Arabia Saudita. Mirá lo sucedido.

Paul Spierings fue nuevamente el más rápido entre los Challenger y se quedó con la victoria en la exigente etapa maratón del Rally Dakar 2026.

Paul Spierings fue nuevamente el más rápido entre los Challenger y se quedó con la victoria en la exigente etapa maratón del Rally Dakar 2026.

Por Sitio Andino Deportes

El Rally Dakar 2026 vivió otra jornada de máxima exigencia en la categoría Challenger, donde el neerlandés Paul Spierings volvió a quedarse con la victoria. En clave mendocina, Bruno Jacomy, junto a Lucas del Río, completó una sólida actuación y volvió a ser protagonista en una etapa maratón que castigó a todos.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Spierings repitió victoria en el Rally Dakar y confirmó su dominio en Challenger

En la segunda parte de la etapa Maratón–Refugio, sin asistencia mecánica y con el desgaste acumulado del desierto, Paul Spierings fue nuevamente el más rápido entre los Challenger. A bordo de su Taurus, el neerlandés completó la especial en 5h14m55s, ratificando su gran momento y consolidándose como uno de los grandes animadores del Dakar 2026.

Detrás del ganador arribó Yasir Seaidan, también con Taurus, a 2m50s, mientras que el argentino Kevin Benavides, navegado por Lichi Sisterna, se quedó con el tercer puesto, a 3m22s, sumando un podio clave en una de las etapas más duras del rally.

Jacomy, el mendocino que sigue firme en el desierto

La mirada mendocina volvió a posarse sobre Bruno Jacomy, quien junto a Lucas del Río finalizó la etapa en la novena posición, a 14m15s del ganador. En un recorrido sin margen para errores, el binomio logró completar la jornada sin inconvenientes mecánicos, un dato clave en una etapa maratón que suele provocar abandonos y retrasos importantes.

El resultado le permite a Jacomy mantenerse competitivo en la general y seguir sumando experiencia en la carrera más exigente del calendario mundial, representando a Mendoza en uno de los escenarios más duros del automovilismo.

Fuerte presencia argentina y liderazgo firme de Navarro

Entre los argentinos, Nicolás Cavigliasso / Valen Pertegarini finalizaron cuartos, a 4m02s, mientras que Augusto Sanz, como navegante de Puck Klaassen, se ubicó séptimo, a 9m33s. Más atrás arribaron David Zille / Sebastián Cesana, en la 12ª posición, a 45m56s.

En la clasificación general, el español Pau Navarro continúa como líder, pese a haber terminado octavo en la etapa, con una ventaja cercana a la media hora sobre Yasir Seaidan, administrando la diferencia en un Dakar que no da respiro.

Lo que viene: otra jornada clave para los argentinos

Con el desgaste acumulado tras la etapa maratón, el Dakar 2026 ingresa en un momento decisivo. Hoy, desde la madrugada argentina, se disputará la Etapa 10 rumbo a Bisha, otro día clave que puede empezar a definir el destino de los argentinos en el desierto, con la expectativa puesta también en una nueva actuación del mendocino Bruno Jacomy.

