20 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
cambia de aire

Sin impacto en el Real Madrid: Franco Mastantuono sería cedido tras un arranque que decepciona

El argentino Franco Mastantuono no logró marcar diferencias en el Real Madrid y la dirigencia analiza prestarlo en este mercado. Mirá qué pasó.

Franco Mastantuono, durante uno de sus escasos minutos en cancha con la camiseta del Real Madrid.

Franco Mastantuono, durante uno de sus escasos minutos en cancha con la camiseta del Real Madrid.

Por Sitio Andino Deportes

Llegó como promesa, pero todavía no dejó huella. Franco Mastantuono no logró cumplir las expectativas en el Real Madrid y su futuro inmediato empieza a generar dudas. Con poco peso en el juego y números discretos, la posibilidad de una cesión en este mercado de pases gana fuerza en la Casa Blanca.

Qué pasó con Franco Mastantuono

El presente del Real Madrid atraviesa un momento incómodo. Resultados irregulares, un funcionamiento que no aparece y un vestuario bajo presión pusieron en el centro de la tormenta al entrenador Xabi Alonso, pero también a varios futbolistas que no dieron la talla.

Lee además
Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentan por el Trofeo de Campeones 2025 en el Estadio Único de San Nicolás.
el calamar ante el pincha

Platense y Estudiantes definen el Trofeo de Campeones 2025: el último título del fútbol argentino
Erling Haaland superó el histórico registro de Cristiano Ronaldo y volvió a marcar un hito en la Premier League.
está intratable

Erling Haaland hizo historia en la Premier League: superó a Cristiano Ronaldo y no detiene su récord goleador

El mediocampista argentino acumula más de 700 minutos repartidos en 14 partidos, la mayoría ingresando desde el banco, con apenas un gol y una asistencia. Para un club que exige impacto inmediato, los números son claramente insuficientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BolavipAr/status/2002454747417047047&partner=&hide_thread=false

Un rol marginal y señales claras del cuerpo técnico

Con el correr de las semanas, Mastantuono perdió terreno en la consideración de Alonso y dejó de ser una opción real en los partidos importantes. Su participación fue esporádica, sin continuidad y sin influencia en el juego, una combinación que no perdona el Real Madrid.

El caso del argentino no es aislado. El brasileño Endrick también quedó relegado, mientras que el ataque sigue monopolizado por Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Rodrygo, un tridente que no deja margen para experimentos.

La cesión, la salida más lógica

Desde el entorno del club admiten que habrá movimientos fuertes en el próximo mercado. Algún nombre pesado podría salir, pero sobre todo varios jóvenes serían cedidos para evitar que sigan perdiendo valor y ritmo competitivo.

En ese escenario, Mastantuono aparece como uno de los principales candidatos a salir a préstamo, una decisión que refleja una realidad clara: en el Real Madrid, hoy, no alcanza con ser promesa.

A eso se suma otra incógnita: la continuidad de Xabi Alonso. Si el entrenador no supera este arranque flojo, un cambio en el banco podría arrastrar a varios futbolistas, incluido el argentino, cuyo ciclo por ahora está lejos de ser convincente.

Temas
Seguí leyendo

De barrendero a campeón mundial de boxeo: Kevin Ramírez hizo historia y ganó el Grand Prix del CMB

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Alpine en crisis: su jefe criticó el monoplaza 2025 y respaldó el rendimiento de Franco Colapinto

Insólito homenaje de Barracas Central: puso a Tapia por encima de Messi y los campeones del mundo

River confirmó a Fausto Vera como primer refuerzo 2026: ¿el heredero de Enzo Pérez?

El balonmano de General Alvear sigue creciendo: triple campeonato y clasificación nacional

Independiente Rivadavia cerró a su primer refuerzo que sabe lo que es jugar la Libertadores

Alejandro "Papu" Gómez y la frase que duele a tres años del Mundial

LO QUE SE LEE AHORA
Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Las Más Leídas

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza. Imagen de archivo
Boletín Oficial

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza

​Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe
Preocupación

Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe

Verano en San Rafael.
Obras y recreación

San Rafael recibe el verano con un gran Sunset en la costanera de Los Tableros

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio
No hubo heridos

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Te Puede Interesar

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais. Imagen generada con IA
Vacaciones

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais

Por Natalia Mantineo
Salir a comer en Navidad: las propuestas gastronómicas de Mendoza y sus valores
Otras opciones

Salir a comer en Navidad: las propuestas gastronómicas de Mendoza y sus valores

Por Sofía Pons
Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Por Sitio Andino Deportes