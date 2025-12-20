Sin impacto en el Real Madrid: Franco Mastantuono sería cedido tras un arranque que decepciona

Llegó como promesa, pero todavía no dejó huella. Franco Mastantuono no logró cumplir las expectativas en el Real Madrid y su futuro inmediato empieza a generar dudas. Con poco peso en el juego y números discretos, la posibilidad de una cesión en este mercado de pases gana fuerza en la Casa Blanca.
Qué pasó con Franco Mastantuono
El presente del Real Madrid atraviesa un momento incómodo. Resultados irregulares, un funcionamiento que no aparece y un vestuario bajo presión pusieron en el centro de la tormenta al entrenador Xabi Alonso, pero también a varios futbolistas que no dieron la talla.
El mediocampista argentino acumula más de 700 minutos repartidos en 14 partidos, la mayoría ingresando desde el banco, con apenas un gol y una asistencia. Para un club que exige impacto inmediato, los números son claramente insuficientes.
Un rol marginal y señales claras del cuerpo técnico
Con el correr de las semanas, Mastantuono perdió terreno en la consideración de Alonso y dejó de ser una opción real en los partidos importantes. Su participación fue esporádica, sin continuidad y sin influencia en el juego, una combinación que no perdona el Real Madrid.
El caso del argentino no es aislado. El brasileño Endrick también quedó relegado, mientras que el ataque sigue monopolizado por Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Rodrygo, un tridente que no deja margen para experimentos.
La cesión, la salida más lógica
Desde el entorno del club admiten que habrá movimientos fuertes en el próximo mercado. Algún nombre pesado podría salir, pero sobre todo varios jóvenes serían cedidos para evitar que sigan perdiendo valor y ritmo competitivo.
En ese escenario, Mastantuono aparece como uno de los principales candidatos a salir a préstamo, una decisión que refleja una realidad clara: en el Real Madrid, hoy, no alcanza con ser promesa.
A eso se suma otra incógnita: la continuidad de Xabi Alonso. Si el entrenador no supera este arranque flojo, un cambio en el banco podría arrastrar a varios futbolistas, incluido el argentino, cuyo ciclo por ahora está lejos de ser convincente.