Franco Mastantuono debutó como titular en Real Madrid ¿Qué hizo que sorprendió a todos?

El jugador argentino Franco Mastantuono hizo su debut en el Real Madrid Club de Fútbol. Repasá lo sucedido con el atacante.

Franco Mastantuono tuvo un buen partido.

Franco Mastantuono tuvo un buen partido.

El Real Madrid vivió un día especial con el debut como titular de Franco Mastantuono, la joven promesa argentina que llegó desde River Plate en un traspaso histórico. A sus 18 años recién cumplidos, el delantero oriundo de Azul fue parte del once inicial frente al Real Oviedo por la segunda fecha de la Liga de España.

Xabi Alonso ya lo tiene entre sus preferidos y Franco Mastantuono gana terreno

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, destacó en conferencia de prensa las virtudes del argentino: “Posee movilidad, capacidad de asociación con los que tiene alrededor, no solo hace su jugada individual”. Palabras que confirman la confianza en un futbolista que es considerado una de las grandes apuestas del club.

Los números de Franco Mastantuono

