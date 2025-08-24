Franco Mastantuono debutó como titular en Real Madrid ¿Qué hizo que sorprendió a todos?

Franco Mastantuono tuvo un buen partido.

Por Sitio Andino Deportes







El Real Madrid vivió un día especial con el debut como titular de Franco Mastantuono, la joven promesa argentina que llegó desde River Plate en un traspaso histórico. A sus 18 años recién cumplidos, el delantero oriundo de Azul fue parte del once inicial frente al Real Oviedo por la segunda fecha de la Liga de España.

Xabi Alonso ya lo tiene entre sus preferidos y Franco Mastantuono gana terreno El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, destacó en conferencia de prensa las virtudes del argentino: “Posee movilidad, capacidad de asociación con los que tiene alrededor, no solo hace su jugada individual”. Palabras que confirman la confianza en un futbolista que es considerado una de las grandes apuestas del club.

En su debut oficial en la fecha anterior ante Osasuna, Mastantuono ya había disputado poco más de 20 minutos dejando destellos de su calidad. Esta vez, el juvenil entró en lugar de Brahim Díaz y completó su primer partido desde el arranque, cumpliendo un sueño que hace apenas meses parecía lejano en su etapa con River Plate.

La primera TITULARIDAD de Franco Mastantuono en Real Madrid:



3 Tiros totales

37/40 Pases completos (92% precisión)

2/2 Entradas con éxito



El argentino se desplazo por todo el sector derecho.#francomastantuono#RealMadrid #argentina #españa #laliga #infutbolero pic.twitter.com/2DsazsDync — Juancruztomasco (@juancruztomasco) August 24, 2025