Sebastián Villa quiere jugar en River: el mensaje a Gallardo que sacude el mercado de pases

Desde Colombia, Sebastián Villa dejó en claro que su prioridad es vestir la camiseta de River Plate.

Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la escena del fútbol argentino. Desde Colombia, el delantero expresó públicamente su deseo de jugar en River Plate y lanzó una frase que no pasó inadvertida en el mundo millonario, con un mensaje directo para Marcelo Gallardo que encendió el mercado de pases.

El mensaje de Sebastián Villa que sacudió a River El ex delantero de Boca y actual figura de Independiente Rivadavia habló sin rodeos y dejó en claro cuál es su prioridad deportiva. “Si Gallardo me llama, mañana mismo viajo para Argentina”, dijo el colombiano, marcando su intención de sumarse al proyecto del entrenador millonario pese a su pasado en el clásico rival.

Villa se encuentra en su país junto a su familia, a la espera de definiciones sobre su futuro, y no inició la pretemporada con el conjunto mendocino, lo que alimentó aún más las versiones sobre una posible salida.

"ME GUSTARÍA JUGAR EN RIVER. SI ME LLAMA GALLARDO, VIAJÓ MAÑANA A ARGENTINA".

Sebastián Villa, en @picadotv_. pic.twitter.com/HL1LCbtmnI — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 6, 2026



Sebastián Villa, en @picadotv_. pic.twitter.com/HL1LCbtmnI — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 6, 2026 Negociaciones abiertas, números altos y un objetivo mayor En cuanto a las cifras, River habría acercado una oferta cercana a los 4 millones de dólares, mientras que Independiente Rivadavia pretende 12 millones por el pase del atacante. Más allá de la diferencia económica, Villa remarcó que piensa también en su familia y en un año clave a nivel internacional.

“Si llego a River, puedo volver a la selección y pelear un lugar en el Mundial”, explicó, dejando en claro que su deseo va más allá del club y apunta a relanzar su carrera en un contexto de máxima exigencia.