6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
se pone la del millo

Sebastián Villa quiere jugar en River: el mensaje a Gallardo que sacude el mercado de pases

El colombiano Sebastián Villa expresó su deseo de jugar en River Plate y lanzó una frase directa a Marcelo Gallardo. Mirá lo que dijo.

Desde Colombia, Sebastián Villa dejó en claro que su prioridad es vestir la camiseta de River Plate.

Desde Colombia, Sebastián Villa dejó en claro que su prioridad es vestir la camiseta de River Plate.

Por Sitio Andino Deportes

Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la escena del fútbol argentino. Desde Colombia, el delantero expresó públicamente su deseo de jugar en River Plate y lanzó una frase que no pasó inadvertida en el mundo millonario, con un mensaje directo para Marcelo Gallardo que encendió el mercado de pases.

Lee además
El futuro de Sebastián Villa empieza a moverse fuera de Mendoza, podría ser River aunque por ahora no hay ofertas formales.  
sin resoluciones

Por qué River todavía no avanzó por Sebastián Villa y qué postura toma Independiente Rivadavia
El ganador hizo una gran manga del Rally Dakar 2026.
quebraron la tendencia

Honda rompe la hegemonía de KTM en el Rally Dakar y Luciano Benavides vuelve a ser protagonista en Motos

Villa se encuentra en su país junto a su familia, a la espera de definiciones sobre su futuro, y no inició la pretemporada con el conjunto mendocino, lo que alimentó aún más las versiones sobre una posible salida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2008369641299591439&partner=&hide_thread=false

Negociaciones abiertas, números altos y un objetivo mayor

En cuanto a las cifras, River habría acercado una oferta cercana a los 4 millones de dólares, mientras que Independiente Rivadavia pretende 12 millones por el pase del atacante. Más allá de la diferencia económica, Villa remarcó que piensa también en su familia y en un año clave a nivel internacional.

Si llego a River, puedo volver a la selección y pelear un lugar en el Mundial”, explicó, dejando en claro que su deseo va más allá del club y apunta a relanzar su carrera en un contexto de máxima exigencia.

Temas
Seguí leyendo

El camino de la Lepra: días y horarios de las 12 fechas iniciales del Apertura 2026

La agenda de Gimnasia y Esgrima: se confirmó todo para las 12 fechas iniciales del torneo

Las revelaciones de Franco Colapinto y el impacto argentino que sorprendió a Max Verstappen en la Fórmula 1

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

El tenista Santiago Villarroya fue becado por una universidad de Estados Unidos y jugará antes los mejores

Alpine encendió el A526 de Franco Colapinto y dio la primera señal fuerte rumbo a la F1 2026

Argentina y un equipo fuera del top 100 ante ante Corea por la Copa Davis

Es mendocino y ganó la segunda etapa del Rally Dakar 2026: Bruno Jacomy brilló en Arabia Saudita

LO QUE SE LEE AHORA
El piloto mendocino continúa con pronóstico reservado y su estado de salud es delicado
Tras 17 días de internación en Mendoza

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

Las Más Leídas

Por el colapso de la Playa de Secuestro, Guaymallén habilita el retiro de vehículos pagando solo la multa.
Los requisitos

Por el colapso de la Playa de Secuestro, Guaymallén habilita el retiro de vehículos pagando solo la multa

El piloto mendocino continúa con pronóstico reservado y su estado de salud es delicado
Tras 17 días de internación en Mendoza

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores
Atención conductores

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores

Sé que esta persona está detenida y que es un policía, pero quiero que todos paguen por lo que le hicieron a mi hija, dijo Nélida video
Conmoción

"¿Por qué mataron a mi hija?": el duro relato de la madre de la mujer baleada en Guaymallén

Choque en Guaymallén: el joven está internado en estado crítico en el Hospital Central.
Terrible siniestro vial

Un motociclista perdió una pierna tras un grave choque en Guaymallén y su estado es crítico