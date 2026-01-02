Por qué River todavía no avanzó por Sebastián Villa y qué postura toma Independiente Rivadavia

El nombre de Sebastián Villa volvió a instalarse en la agenda del mercado de pases. El extremo colombiano, figura de Independiente Rivadavia, es del gusto de Marcelo Gallardo, pero River Plate todavía no dio el paso decisivo para iniciar una negociación.
La situación responde menos a lo futbolístico y más a cuestiones internas del club de Núñez, donde no todos los dirigentes están convencidos de avanzar por el atacante, pese a su rendimiento y protagonismo en la última temporada.
Desde Mendoza, el mensaje es prudente. El presidente de la Lepra, Daniel Vila, reconoció que hubo consultas de distintos clubes, pero evitó dar precisiones:
“Estas cosas hay que manejarlas con discreción para que las negociaciones se cierren”, expresó, dejando la puerta abierta a una salida.
Lo que sí está claro es que Villa no seguirá en Independiente Rivadavia. Fue una de las grandes figuras del equipo campeón de la Copa Argentina 2025 y su ciclo en el club mendocino aparece cumplido, con la Copa Libertadores 2026 como vidriera inmediata para el equipo, pero no necesariamente para el colombiano.
Un nombre que divide en Núñez
Mientras Gallardo insiste desde lo futbolístico, el debate en River también atraviesa a los hinchas, donde la mayoría se manifestó en contra de su llegada, no tanto por su pasado en Boca sino por las denuncias de violencia de género que marcaron su carrera.
Así, Sebastián Villa sigue en el radar, pero sin avances concretos. River duda, Independiente Rivadavia espera movimientos y el mercado, como siempre, tendrá la última palabra.