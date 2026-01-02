Por qué River todavía no avanzó por Sebastián Villa y qué postura toma Independiente Rivadavia

El futuro de Sebastián Villa empieza a moverse fuera de Mendoza, podría ser River aunque por ahora no hay ofertas formales.

El nombre de Sebastián Villa volvió a instalarse en la agenda del mercado de pases. El extremo colombiano, figura de Independiente Rivadavia , es del gusto de Marcelo Gallardo , pero River Plate todavía no dio el paso decisivo para iniciar una negociación.

La situación responde menos a lo futbolístico y más a cuestiones internas del club de Núñez , donde no todos los dirigentes están convencidos de avanzar por el atacante, pese a su rendimiento y protagonismo en la última temporada.

Dentro de River reconocen que Gallardo ve en Villa un jugador desequilibrante , con experiencia en el fútbol argentino y rodaje internacional. Sin embargo, la dirigencia aún no unificó una postura , principalmente por el historial judicial del futbolista , un tema que genera resistencia puertas adentro y que hoy frena cualquier oferta formal.

Por eso, más allá de los sondeos y el interés deportivo, no hubo contactos oficiales entre clubes , ni tampoco una propuesta concreta por el pase.

HABLÓ DANIEL VILA SOBRE EL FUTURO DE SEBASTIÁN VILLA

El presidente de Independiente Rivadavia se refirió a la inminente salida del delantero y a los clubes interesados.



El presidente de Independiente Rivadavia se refirió a la inminente salida del delantero y a los clubes interesados.



“¿River? De varios clubes han llamado. No voy a decir de quiénes porque es un tema de… pic.twitter.com/ktOIndzsvb — Picado TV (@picadotv_) January 2, 2026

Qué dicen desde Independiente Rivadavia

Desde Mendoza, el mensaje es prudente. El presidente de la Lepra, Daniel Vila, reconoció que hubo consultas de distintos clubes, pero evitó dar precisiones:

“Estas cosas hay que manejarlas con discreción para que las negociaciones se cierren”, expresó, dejando la puerta abierta a una salida.

Lo que sí está claro es que Villa no seguirá en Independiente Rivadavia. Fue una de las grandes figuras del equipo campeón de la Copa Argentina 2025 y su ciclo en el club mendocino aparece cumplido, con la Copa Libertadores 2026 como vidriera inmediata para el equipo, pero no necesariamente para el colombiano.

Un nombre que divide en Núñez

Mientras Gallardo insiste desde lo futbolístico, el debate en River también atraviesa a los hinchas, donde la mayoría se manifestó en contra de su llegada, no tanto por su pasado en Boca sino por las denuncias de violencia de género que marcaron su carrera.

Así, Sebastián Villa sigue en el radar, pero sin avances concretos. River duda, Independiente Rivadavia espera movimientos y el mercado, como siempre, tendrá la última palabra.