El Club Atlético River Pate apuesta a una obra histórica para el Monumental

El Club Atlético River Plate planea un techado completo y una ampliación de aforo que lo convertirán en el de mayor capacidad de Sudamérica.

Remodelación del estadio del Club Atlético River Plate.

A fines de enero, el Club Atlético River Plate anunciará una transformación histórica de su estadio, que incluirá el techado total y una ampliación de la capacidad a 100.000 espectadores, en una obra de infraestructura sin precedentes para el fútbol argentino, que no impedirá que el equipo continúe haciendo de local durante su desarrollo.

El proyecto se llevará adelante en el Estadio Mas Monumental de Núñez y tendrá como objetivo modernizar el recinto, mejorar la experiencia del hincha y consolidarlo como uno de los escenarios deportivos más imponentes del mundo, tanto por su capacidad como por sus prestaciones, en línea con la estrategia institucional del club de seguir creciendo en infraestructura y proyección internacional.

La iniciativa forma parte de un plan integral de obras que la dirigencia viene impulsando en los últimos años, con el foco puesto en la puesta en valor del estadio y en la optimización de cada uno de sus espacios.

Estadio techado por completo

El techado completo del Monumental aparece como uno de los puntos más destacados del proyecto, ya que permitirá proteger a los espectadores de las inclemencias climáticas, mejorar la acústica y reforzar la estructura general del recinto, una demanda histórica de los socios y simpatizantes.

En paralelo, la ampliación de la capacidad hasta los 100.000 espectadores posicionará al estadio de River entre los más grandes del mundo y lo consolidará como el de mayor aforo de Sudamérica. Esta expansión no solo reforzará el impacto visual y simbólico del Monumental, sino que también abrirá la puerta a una mayor recaudación por venta de entradas y a la posibilidad de albergar eventos de escala internacional, como finales continentales, partidos de selecciones y grandes espectáculos culturales.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la planificación de la obra por etapas, lo que permitirá que el “Millonario” continúe utilizando su estadio como local durante todo el proceso.

Estadio Monumental.jpg

El Club Atlético River Plate no cambiará la localía

Desde el club remarcan que no será necesario mudar la localía ni alterar de manera significativa el calendario deportivo, una decisión clave para preservar el vínculo con los hinchas y mantener una de las principales fortalezas deportivas de la institución.

La transformación del Monumental se apoya en las mejoras ya realizadas en los últimos años, entre las que se destacan la renovación total del campo de juego con césped híbrido, la reconfiguración de las tribunas, la modernización de palcos, accesos y servicios, y una fuerte inversión en infraestructura general. Estas obras sentaron las bases para dar ahora un paso aún más ambicioso.

Con este anuncio, el elenco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reafirma su modelo de gestión, orientado al crecimiento patrimonial, la sustentabilidad económica y la excelencia deportiva.

