River confirmó a Fausto Vera como primer refuerzo 2026: ¿el heredero de Enzo Pérez?

River Plate oficializó la llegada del esperado Fausto Vera a préstamo desde Atlético Mineiro. Mirá los detalles del contrato y lo que espera Marcelo Gallardo.

Fausto Vera firmó su contrato con River y se convirtió en el primer refuerzo de cara a la temporada 2026.

Por Sitio Andino Deportes

Es oficial y ya genera debate. River confirmó a Fausto Vera como su primer refuerzo para la temporada 2026, en una apuesta fuerte para rearmar el mediocampo. El volante central llega a préstamo desde Atlético Mineiro y aparece como una pieza clave en el nuevo ciclo de Marcelo Gallardo.

River se arma

El mediocampista central Fausto Vera, de 25 años, fue presentado este viernes luego de superar la revisión médica y firmó un contrato a préstamo por un año, con cargo y opción de compra. Para concretar la operación, River Plate deberá abonar 500 mil dólares, mientras que la opción de compra asciende a cuatro millones.

Formado en Argentinos Juniors, Vera debutó en Primera en 2018 y rápidamente se consolidó como una de las promesas del fútbol argentino. Su crecimiento lo llevó a ser capitán de la Selección Sub 23 y a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (jugados en 2021).

En 2022, el volante fue transferido al Corinthians por siete millones de dólares por el 70% de su pase. En el club brasileño disputó 96 partidos oficiales, hasta que a mediados de 2024 pasó al Atlético Mineiro, donde volvió a competir a nivel internacional.

El rol que imagina Gallardo para Vera en River

El regreso de Marcelo Gallardo implica una reconstrucción profunda del equipo. En ese contexto, la llegada de Vera apunta a reforzar una zona clave del campo, con un mediocampista de orden táctico, despliegue y experiencia internacional, cualidades que el DT considera indispensables para competir en la Copa Sudamericana 2026.

Durante la última temporada, ya con Jorge Sampaoli como entrenador del Mineiro, Vera perdió continuidad: fue titular en 21 de los 32 partidos que disputó y el club brasileño optó por cederlo para que recupere protagonismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2002119037959201043&partner=&hide_thread=false

¿El reemplazante natural de Enzo Pérez?

Más allá del aspecto deportivo, la llegada de Vera se da en un momento simbólico para River. El volante tendrá la difícil tarea de ocupar el lugar que dejará Enzo Pérez, cuyo contrato vence a fin de año y es considerado uno de los grandes ídolos recientes del club.

El propio Vera aseguró haber llegado “al club más grande de la Argentina”, consciente de la exigencia y la responsabilidad que implica vestir la banda roja. Su rendimiento marcará el inicio del mercado de pases y una de las primeras decisiones fuertes del nuevo River que busca volver a ser protagonista a nivel internacional.

