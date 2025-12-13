13 de diciembre de 2025
Miguel Borja, de River a Boca: la frase de Di Zeo que sacudió al mundo Xeneize

El exdelantero millonario Miguel Borja no descartó un llamado de Riquelme y Rafael Di Zeo sorprendió al compararlo con Batistuta. Mirá lo que pasó.

Miguel Borja, delantero colombiano y ex River, quedó en el centro del debate tras no cerrar la puerta a una posible llegada a Boca.

Durante la semana, una declaración de Miguel Borja sacudió al mundo Boca. El delantero colombiano, ex River, no descartó la posibilidad de jugar en el Xeneize ante un eventual contacto de Juan Román Riquelme, lo que generó una fuerte repercusión entre los hinchas.

Las palabras del atacante abrieron un debate inmediato en La Ribera: mientras algunos simpatizantes se mostraron a favor de su llegada por su capacidad goleadora, otros rechazaron de plano la posibilidad por su pasado reciente en el clásico rival.

La inesperada comparación de Rafael Di Zeo con Batistuta

La polémica escaló aún más cuando el tema llegó a Rafael Di Zeo, uno de los líderes más reconocidos de La 12. En declaraciones al programa Carnaval Stream, el histórico barra sorprendió con una frase contundente.

“Ya lo hubiera comprado yo. Sería el próximo Batistuta, así te lo digo. El próximo Batistuta de Boca es Borja”, lanzó sin rodeos, comparándolo con Gabriel Omar Batistuta, uno de los máximos goleadores históricos de la Selección argentina.

Batistuta tuvo un paso por Boca a comienzos de los años 90, donde disputó 47 partidos y convirtió 19 goles, antes de consolidar su carrera en Europa y convertirse en ícono del fútbol argentino.

Borja no cerró la puerta y el mensaje llegó a Riquelme

En medio del revuelo, Borja también habló sobre su salida de River y dejó una frase que alimentó las especulaciones: “No puedo cerrar la puerta”, afirmó al ser consultado por una eventual chance de vestir la camiseta azul y oro. Di Zeo, lejos de bajar el tono, redobló la apuesta en una charla con Andrés Ducatenzeiler y sentenció: “Es el 9 que necesita Boca”.

Consultado sobre si ya le había trasladado su postura a Riquelme, el referente de la tribuna fue tajante: “Él sabe lo que tiene que hacer, y si no ahora se lo digo por acá”. La posible llegada de Miguel Ángel Borja a Boca sigue siendo solo una hipótesis, pero sus declaraciones y el fuerte respaldo de Di Zeo reavivaron un debate que promete seguir dando que hablar en el universo Xeneize.

