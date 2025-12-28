Racing Club apuesta al proyecto Costas y lo extiende hasta 2028

Gustavo Costas renovó con Racing Club.

Las negociaciones entre el entorno del entrenador y la dirigencia encabezada por Diego Milito estaban avanzadas para que Costas siga dirigiendo al primer equipo de Racing.

A pesar de las frustraciones que sufrió el equipo en el último semestre del 2025 donde quedó eliminado de la Copa Argentina y la Copa Libertadores, la dirigencia racinguista apostará a la continuidad del entrenador de 62 años, más de 10 días después de haber perdido la final del Torneo Apertura ante Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero.

Gustavo Costas y su felicidad por la continuidad en la Academia “Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide” declaró Costas tras esta renovación.

Ilusión renovada para empezar el 2026



https://t.co/xRkjqdqhcZ pic.twitter.com/NP87TlpdVG — Racing Club (@RacingClub) December 27, 2025 Por su parte, Milito aseguró que “reafirmamos un camino que le ha dado a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años”. Así, Costas podrá llegar a cinco años dirigiendo ininterrumpidamente a Racing. El entrenador inició su tercer ciclo en la ´Academia´ el 18 de diciembre de 2023 y, desde aquel entonces, dirigió 111 partidos de los cuales ganó 62, empató 17, perdió 32 y conquistó dos títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.