28 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
La Academia mira al futuro

Racing Club apuesta al proyecto Costas y lo extiende hasta 2028

Gustavo Costas renovó su contrato con Racing Club hasta diciembre de 2028 y reafirmó su compromiso con la ambición deportiva del club.

Gustavo Costas renovó con Racing Club.

Las negociaciones entre el entorno del entrenador y la dirigencia encabezada por Diego Milito estaban avanzadas para que Costas siga dirigiendo al primer equipo de Racing.

A pesar de las frustraciones que sufrió el equipo en el último semestre del 2025 donde quedó eliminado de la Copa Argentina y la Copa Libertadores, la dirigencia racinguista apostará a la continuidad del entrenador de 62 años, más de 10 días después de haber perdido la final del Torneo Apertura ante Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero.

Gustavo Costas y su felicidad por la continuidad en la Academia

“Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide” declaró Costas tras esta renovación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2005022726189355437&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Milito aseguró que “reafirmamos un camino que le ha dado a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años”.

Así, Costas podrá llegar a cinco años dirigiendo ininterrumpidamente a Racing. El entrenador inició su tercer ciclo en la ´Academia´ el 18 de diciembre de 2023 y, desde aquel entonces, dirigió 111 partidos de los cuales ganó 62, empató 17, perdió 32 y conquistó dos títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

