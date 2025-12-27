Por qué la Justicia imputó a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Los máximos referentes del fútbol argentino, imputados por la Justicia.

La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino , en el marco de una causa que investiga una presunta retención ilegal de aportes jubilatorios vinculados a la casa madre del fútbol argentino.

La decisión fue tomada por el fiscal Claudio (Roberto) Navas Rial , quien avanzó con la imputación formal tras una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI) a comienzos de diciembre. La causa quedó radicada en el juzgado a cargo de Diego Amarante .

Según la investigación judicial, la AFA habría retenido aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social de sus empleados sin depositarlos dentro de los plazos legales , lo que configura una posible infracción penal.

De acuerdo con la denuncia, la deuda actual supera los $19.000 millones , exclusivamente en concepto de aportes jubilatorios impagos , una cifra que se incrementó de manera significativa respecto de las primeras estimaciones oficiales.

En un primer relevamiento, el perjuicio fiscal había sido calculado en unos $7.000 millones, contemplando tanto retenciones impositivas como tributos de la seguridad social. Con el avance de la causa, el monto denunciado se amplió considerablemente.

Qué dice la ley y por qué hay imputación penal

La causa se apoya en los artículos 4 y 7 de la ley 27.430, correspondiente al Régimen Penal Tributario, que tipifica como delitos:

La apropiación indebida de tributos .

La apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

La normativa establece que los aportes retenidos deben ser depositados dentro de los 30 días corridos posteriores al vencimiento legal. De no cumplirse ese plazo, y si se superan los montos mínimos previstos por la ley, se habilita la persecución penal.

En este esquema, el “agente de retención” —es decir, quien administra los fondos y la clave fiscal— es considerado el principal responsable, rol que en este caso recaería sobre Claudio Tapia.

Las penas previstas para este tipo de delitos van de dos a seis años de prisión.

Toviggino y Tapia - 347424 Tapia y Toviggino arriesgan una pena de hasta seis años de prisión.

Una causa que podría ampliarse a otros dirigentes de AFA

Si bien Tapia fue señalado como responsable principal de las maniobras investigadas, la Justicia considera que no puede ser el único involucrado, dada la magnitud de la estructura económica de la AFA.

Por ese motivo, la investigación se amplió hacia otros dirigentes de la entidad, entre los que figuran:

Cristian Malaspina , presidente de Argentinos Juniors y secretario de la AFA.

Gustavo Lorenzo, director general de la mesa directiva.

La imputación contra Tapia y Toviggino representa la primera vez que ambos dirigentes quedan formalmente acusados en una causa penal, en un expediente que ahora avanza en la etapa de investigación judicial.