Elecciones municipales en Mendoza: el PJ se divide y el kirchnerismo va con candidatos propios

A diferencia de las elecciones de octubre, en los municipios que se votará en febrero, el PJ irá divido

La interna en el Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Mendoza se materializó en medio del cierre de listas para las elecciones 2026 del próximo 22 de febrero en seis municipios . El kirchnerismo decidió romper con los intendentes y presentar candidatos propios en un acuerdo entre Unidad Popular y el Partido Federal.

El sector del peronismo liderado por la senadora Anabel Fernández Sagasti , que días atrás presentó ante la Justicia la impugnación del método de selección votado en el congreso partidario, confirmó que participará de los comicios departamentales bajo la Alianza Manso Frente Mendocino para presentar listas propias en Maipú, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia y Luján de Cuyo , mientras que en el sur se llamarán San Rafael Futuro .

De esta manera, se ponen en evidencias las fisuras que existen en el PJ mendocino desde hace tiempo. El ala camporista busca diferenciarse de los intendentes justicialistas y aspirará a obtener bancas propias en los concejos deliberantes en los municipios que desdoblaron las elecciones.

Los jefes comunales , en tanto, competirán en un frente integrado por el Partido Justicialista, el Partido Intransigente y el Proyecto Sur . Los peronistas gobiernan en cuatro de los seis departamentos que votarán en febrero: Matías Stevanato (Maipú), Omar Félix (San Rafael), Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz).

Esto se da este viernes, ya que vencía el plazo de la prórroga que estableció la Junta Electoral Provincial para incribir las alianzas.

La ruptura que lideró Anabel Fernández Sagasti

Esta ruptura se veía venir, sobre todo, luego de que Anabel Fernández Sagasti decidiera presentarse ante la Justicia para impugnar el método de selección votado en el congreso partidario del 29 de noviembre.

Los concejales Paloma Scalco (Luján de Cuyo) y Juan Manuel Villalba (Rivadavia), junto al abogado y dirigente peronista Nadir Yasuff, acudieron a la Justicia federal con competencia electoral con un cuestionamiento a las modificaciones a la carta orgánica aprobadas en el órgano interno del Partido Justicialista.

Según la presentación judicial, las reformas introducidas alteran el mecanismo vigente de elección interna y restringen “gravemente” la participación democrática y el derecho de las minorías dentro del partido.