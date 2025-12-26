26 de diciembre de 2025
Presupuesto 2026: el Gobierno va por la sanción final, pero hay dudas sobre un artículo clave

El Gobierno nacional tiene los votos para aprobar en general el Presupuesto, pero aliados pusieron reparos a un apartado vinculado al financiamiento docente y de la ciencia.

Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina
Por Sitio Andino Política

Este viernes se retomará el debate en el Congreso por el Presupuesto 2026. El oficialismo espera que el Senado le de sanción definitiva al proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Si bien cuenta con los votos necesarios para aprobarlo en general, está en duda si logrará los avales para blindar el artículo 30 referido al financiamiento docente y de la ciencia.

En este periodo de sesiones extraordinarias La Libertad Avanza (LLA) apunta a aprobar reformas económicas y estructurales que el presidente Javier Milei considera fundamentales para su segunda etapa de la gestión. En la agenda está la "ley de leyes" y la Ley de Inocencia Fiscal, ambas con media sanción.

Al respecto, Lisandro Nieri, diputado nacional por Mendoza, en diálogo con Aconcagua Radio afirmó: "El Gobierno ha decidido no insistir con ese capítulo. Se tratará tal y como viene de la media sanción. El Gobierno entendió que así como está, el proyecto sirve. Si no hay sorpresas este viernes podrían tener Presupuesto".

El artículo que generó dudas a senadores aliados

La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, tenía asegurado con más de 45 votos para su aprobación en general, pero surgió la incertidumbre de qué puede pasar con el artículo 30 que empezó a recibir objeciones desde la UCR y otros aliados, según reconocieron fuentes parlamentarias.

Ese apartado dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1%del PBI en el 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

En cambio, el oficialismo no tiene problemas para aprobar el resto de los artículos del Presupuesto, que contempla un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1 anual y del 14% interanual, aunque ya se sabe que será más alto así como el dólar previsto para el 2026 de 1423 pesos a diciembre del 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió que las bandas cambiarias que hoy tienen un tope de $1518 se actualizarán de acuerdo al índice inflacionario, ya que en la actualidad ese incremento es del 1% mensual, con lo cual de acuerdo a la inflación del 2,5% de noviembre el techo de la banda será de 1564 pesos desde enero.

Patricia Bullrich, en la jura como senadora.

Senadores en contra del artículo 30

Cuatro peronistas de Convicción Federal que respaldarán el Presupuesto del oficialismo rechazan ese artículo. En tanto, los radicales que no quieren votar ese punto de la iniciativa son Maximiliano Abad, Flavio Fama, Daniel Kroneberger.

En ese contexto, la votación de ese artículo dependerá también de cuántos ausentes habrá de los senadores que no aceptan convalidar esa polémica medida del Poder Ejecutivo, ya que ahí bajará la cantidad de votos que necesite el oficialismo. En caso de tener modificaciones debe volver a la Cámara de Diputados que ya tiene agenda una sesión para esa eventualidad el 29 y 30 de diciembre y si no para el 5 de enero,

Una de las opciones que tiene el oficialismo es tratar por capítulos, como se hizo en Diputados, pero ahí corre el riesgo de que se le caigan todos los artículos del mismo en los que se incluyen los recursos para las Universidades Nacionales y todo el sistema educativo.

Qué dice el Presupuesto 2026

Se trata del primer Presupuesto que el oficialismo busca aprobar en el Congreso desde que Milei asumió en el cargo. Contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, un superávit del 1,5% del PBI, y destina el 85% de sus recursos a gastos sociales.

  • Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026.
  • Crecimiento de la economía del 5%.
  • Se mantiene el sistema de bandas cambiarias y el dólar será más alto al proyectado en el Presupuesto de 1423 a diciembre de 2026.
  • Recursos 148,2 billones de pesos.
  • Gasto total de 148 billones de pesos.
  • Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos.
  • Se asignan 4,8 billones a las universidades nacionales.
  • Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.
  • En exportaciones se estima un aumento del 10,6%.
  • En importaciones se proyectó un incremento del 11,1%.

Javier Milei y un posible veto

El presidente Javier Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026 en caso de que sea aprobado por el Congreso de la Nación Argentina, pese a que no se apruebe el texto original. En declaraciones a La Nación +, el mandatario remarcó que respetará la voluntad del Poder Legislativo, aunque los bloques opositores impidieron el avance de las derogaciones vinculadas a la emergencia en discapacidad y a los cambios en el financiamiento de las universidades.

