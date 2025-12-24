Javier Milei pasará la Navidad en Olivos con la mira puesta en el Presupuesto

El presidente Javier Milei pasará la Navidad en la quinta de Olivos, con la atención puesta en el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Senado . Desde su entorno aseguran que la festividad no ocupa un lugar central en su agenda personal, ya que el mandatario mantiene el foco en la estrategia legislativa y en la definición de los próximos pasos del Gobierno.

El mandatario permanecerá en la residencia presidencial durante Nochebuena y Navidad, tal como lo hizo el año anterior. En Balcarce 50 remarcan que se trata de una decisión funcional a la coyuntura política , marcada por la necesidad de asegurar la sanción definitiva del Presupuesto. Según fuentes cercanas, Milei vive estas fechas como un día más y prioriza el trabajo.

Desde su entorno explicaron que la Navidad no tiene un peso simbólico especial para el Presidente, quien ha manifestado públicamente su cercanía al judaísmo. Esa postura personal se traduce en una agenda sin pausas , incluso en fechas tradicionalmente asociadas al descanso o la vida familiar.

El eje central de la agenda presidencial será la sesión del viernes en la Cámara de Senadores, donde se tratará el Presupuesto 2026. Para el oficialismo, lograr la aprobación sin cambios es clave para evitar que el proyecto vuelva a Diputados y se dilate su entrada en vigencia.

En el Gobierno aseguran contar con los votos necesarios para alcanzar la media sanción restante. Por estas horas, reina el optimismo entre los principales armadores políticos, que hablan de más de 40 voluntades a favor. La consigna es blindar el texto aprobado en Diputados y evitar concesiones de último momento.

En ese marco, la mesa política analiza trasladarse al Senado durante la sesión para seguir de cerca cada movimiento. La idea es actuar con rapidez ante cualquier imprevisto y evitar errores tácticos como los registrados en debates anteriores.

Sin vacaciones y con agenda activa en eneroPasadas las fiestas, Milei no se tomará vacaciones y continuará trabajando desde Olivos durante los primeros días de enero. El propio Presidente se ha definido como workaholic. Además, según anticiparon fuentes oficiales, alternará su actividad entre la residencia presidencial y la Casa Rosada en donde seguirá de cerca el escenario legislativo y buscará definir sus prioridades políticas para el inicio del año.