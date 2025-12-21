Javier Milei afirmó que no vetará el Presupuesto 2026 si el Congreso lo aprueba y confimó el pago de la deuda

El mandatario remarcó que respetará la voluntad del Poder Legislativo

El presidente Javier Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026 en caso de que sea aprobado por el Congreso de la Nación , aun cuando la oposición no acompañó algunas de las iniciativas impulsadas por el oficialismo durante el debate parlamentario.

En declaraciones públicas con La Nación +, el mandatario remarcó que respetará la voluntad del Poder Legislativo , pese a que los bloques opositores impidieron el avance de las derogaciones vinculadas a la emergencia en discapacidad y a los cambios en el financiamiento de las universidades .

En ese marco, Milei sostuvo que el debate parlamentario fue intenso y afirmó que "en la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas" . "Logramos el quórum, logramos que se vote por capítulos y logramos media sanción, que me parece muy importante. Ese Presupuesto está construido en la base del déficit cero ", destacó.

Al ser consultado sobre si aceptará el proyecto tal como salió de la Cámara de Diputados , el Presidente fue contundente: "Exactamente" , respondió. Sin embargo, aclaró que el Ejecutivo realizará ajustes internos para sostener el equilibrio fiscal. "Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero" , indicó.

Javier Milei confirmó cuándo pagarán el vencimiento de la deuda

El mandatario nacional afirmó que el gobierno está "tranquilo" y podrá pagar el vencimiento de la deuda previsto para el 9 de enero próximo de más de 4.300 millones de dólares.

Javier Milei entrevista TN captura de pantalla.jpg Milei sostuvo que el debate parlamentario fue intenso y afirmó que "en la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas"

"Vamos a pagar, estamos tranquilos", subrayó Milei, y detalló: "Ya tenemos gran parte del cash y también tenemos previsiones hechas. Solo de ofertas de RIPO tenemos 7 mil millones de dólares".

Qué ocurrirá con la inflación

Por otra parte, el presidente Javier Milei insistió en que a partir de mediados de 2026 la inflación empezará en cero mensual.

Javier Milei Javier Milei insistió en que a partir de mediados de 2026 la inflación empezará en cero mensual

"En junio o agosto la inflación va a empezar con cero", señaló el mandatario. Y agregó: "Nosotros, a diferencia de otros programas, hicimos el ajuste tarifario durante el programa, no engañamos a la gente".

"La reforma laboral no es en contra de nadie"

El Presidente defendió la reforma laboral que impulsa en el Congreso y sostuvo que es “a favor de los trabajadores”.

“La reforma laboral no es en contra de nadie. Es a favor de los trabajadores, que haya más trabajo y mejores remuneraciones”, enfatizó Milei.

Javier Milei, Manuel Adorni, reforma laboral El Presidente defendió la reforma laboral que impulsa en el Congreso y sostuvo que es “a favor de los trabajadores”

A su entender, “hay gente que tiene algunos beneficios, algunas prebendas y eso hace que cuando uno toca, hace ruido”.

Javier Milei sobre Cristina Fernández: "Que tenga una pronta recuperación"

El presidente Javier Milei le deseó este domingo una “pronta recuperación” a la exmandataria Cristina Fernández Kirchner, internada en el Sanatorio Otamendi por una apendicitis donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Cosultado por el estado de salud de la exvicepresidenta, tras su cuadro de apendicitis, Milei buscó diferenciar lo político de lo personal. “Yo separo lo político de lo humano. Puedo tener la peor opinión política de Cristina, pero no me meto con lo humano. Que tenga una pronta recuperación”, señaló.