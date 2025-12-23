Carolina Píparo llega al Banco Nación: qué cargo ocupará.

El Gobierno nacional oficializó la designación de Carolina Píparo como nueva directora del Banco de la Nación Argentina , en reemplazo de Rodolfo Carvajal , cuya renuncia fue aceptada a partir del 10 de diciembre.

Según el decreto 907/2025 publicado en el Boletín Oficial este martes, Píparo asumió el cargo a partir del 11 de diciembre y su mandato se extenderá hasta el 1° de enero de 2028 , para completar el período legal establecido en la Carta Orgánica de la entidad.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo , el 22 de diciembre pasado, junto con otras modificaciones en la cúpula directiva del banco.

A su vez, el decreto 903/2025 formalizó la renuncia de Daniel Tillard como presidente del Banco Nación y la del vicepresidente Darío Wasserman , quien fue designado como nuevo titular de la entidad estatal financiera. Ambos habían sido nombrados por el gobierno anterior y sus renuncias fueron aceptadas con agradecimientos expresos por los servicios prestados, según consta en el texto oficial.

Dario Wasserman Darío Wasserman.

La salida de Tillard era esperada desde hacía semanas y se da en medio de cambios de la conducción libertaria para alinear áreas sensibles del Estado con la estrategia política del oficialismo. Tillard mantenía una relación estrecha con el peronismo cordobés vinculado al exgobernador Juan Schiaretti y al actual mandatario provincial, Martín Llaryora.

En cuanto a la trayectoria de Wasserman, se desarrolló principalmente en el área de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), vitales para el crédito a pequeñas y medianas empresas, sector al que históricamente apuntó el banco público. Además, presidió entre 2020 y 2023 Móvil SGR, y antes, de 2016 a 2020, la firma Garantizar SGR, cuya principal accionista es el propio Banco Nación. Fuente: NA/ Infobae.