El Gobierno de Mendoza reasignó fondos para "garantizar" el transporte público: cuánto dinero destinó

El Gobierno de Mendoza reasignó partidas para el Fondo Compensador de Transporte por más de $4.229 millones con el fin de "equilibrar económicamente el sistema" y "garantizar" el servicio de Mendotran , de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 2779 publicado en el Boletín Oficial.

A dicho fondo se le asignaron $235.000.000.000 en el Presupuesto 2025, pero el Ejecutivo está autorizado a incrementarlo conforme las disponibilidades financieras y las variables económicas como la inflación, medida que se oficializó este martes.

El texto de la norma explica que se realizó una reasignación de recursos por un monto de $4.229.942.787 . La modificación "tiene por finalidad garantizar la prestación del servicio de transporte público de pasajeros", argumentó el Gobierno.

La decisión se inscribe en el esquema que viene sosteniendo el Gobierno tras el retiro de los subsidios nacionales al transporte público, que obligó a las provincias a asumir mayores partidas.

En ese sentido, la norma señala que el Fondo Compensador de Transporte tiene el objetivo de "equilibrar económicamente el sistema, cuando éste así lo requiera, garantizando la prestación del servicio en situaciones que, por resolución fundada de la autoridad de aplicación, ameriten tal asistencia".

El decreto lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.