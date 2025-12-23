23 de diciembre de 2025
Cristina Fernández: continuará internada y con tratamiento antibiótico

Desde el Sanatorio Otamendi informaron que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner seguirá con medicación endovenosa y mantiene el drenaje peritoneal.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner seguirá internada, según el tercer parte médico que difundió este martes el Sanatorio Otamendi sobre su estado de salud.

El informe oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la paciente continuaba “su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada” y se encontraba bajo tratamiento antibiótico endovenoso, con drenaje peritoneal, presentando una evolución “dentro de parámetros esperables para el cuadro” y sin fiebre.

Asimismo, se indicó que continuará internada hasta completar el tratamiento pertinente.

Cristina Fernández fue internada e intervenida quirúrgicamente el sábado, luego de presentar un cuadro compatible con apendicitis, confirmado por los estudios médicos correspondientes. Desde entonces, el sanatorio viene informando su evolución a través de partes médicos oficiales.

La militancia acompañó a Cristina en el Sanatorio Otamendi

El domingo pasado el Sanatorio Otamendi amaneció con fuerte presencia de militancia kirchnerista y seguridad. Tras la sorpresiva internación de la expresidenta Cristina Kirchner durante la jornada del sábado, el foco está puesto en su evolución postoperatoria y en los detalles del próximo parte médico, a la espera del alta.

La militancia se hizo presente de inmediato: además de permanecer frente al sanatorio durante toda la noche, durante las primeras horas de la mañana ya comenzaron a acercarse más personas y se espera que a lo largo de la jornada sean aún más.

