20 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
de urgencia

Internaron a Cristina Fernández por fuertes dolores abdominales y fue operada de apendicitis

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi por una molestia abdominal, que luego de confirmó que era un cuadro de apendicitis.

Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner.

NA
Por Sitio Andino Política

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue internada este sábado por la tarde en el Sanatorio Otamendi tras sufrir unos fuertes dolores abdominales. Los médicos que acudieron a su departamento ubicado en San José 1111, donde se encuentra cumpliendo su prisión domiciliaria, decidieron trasladarla a la clínica para realizarle estudios más exhaustivos. Allí fue operada de apendicitis, confirmaron fuentes cercanas a la expresidenta a infobae.

El procedimiento se realizó con autorización judicial. Según las fuentes, "la intervención salió bien".

Lee además
Malargüe debatió Potasio Cancambria y se mostró a favor del proyecto minero
Minera planificada

Audiencia pública en Malargüe avaló el proyecto minero Potasio Cancambria
Javier Milei en la Cumbre del Mercosur: del saludo distante con Lula al pedido de liberación de Nahuel Gallo
En Brasil

Javier Milei en la Cumbre del Mercosur: del saludo distante con Lula al pedido de liberación de Nahuel Gallo

"Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada, luego de la debida autorización judicial, al Sanatorio Otamendi. Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio", detallaron los allegados de Kirchner.

Agregaron que "cualquier novedad será comunicada a través de partes médicos de la institución. Al conocer la noticia, dirigentes cercanos y militantes se acercaron a la clínica para acompañarla. "Nunca caminarás sola", es una de las banderas que se podría ver al frente del centro de salud.

El Sanatorio Otamendi es donde la expresidenta se atiende ante emergencias médicas. En 2021 se realizó allí una histerectomía.

La expresidenta cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución tras ser condenada en la causa conocida como “Vialidad”. El 10 de junio, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en el que se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas.

Esta decisión implicó que quedó firme la condena contra la dos veces presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluyó el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.

Temas
Seguí leyendo

Tras intentar eliminar el subsidio de Zona Fría, el gobierno recibirá un préstamo para optimizarlo

Tras conseguir dictamen, el oficialismo lleva el Presupuesto 2026 al recinto del Senado

Polo Logístico de Luján de Cuyo: inició la obra que reconfigurará el transporte en el Corredor Bioceánico

Metrotranvía: asignan nuevos fondos para continuar con la ampliación del servicio

Héctor Cámpora, a 45 años de su muerte: el dirigente clave en el retorno del peronismo

Nueva medida: para cobrar la AUH, los niños tendrán que tener los controles de salud y vacunación al día

Litio en Mendoza: el proyecto Don Luis y Otro avanza tras la audiencia pública

Reforma laboral: el oficialismo firmó dictamen en el Senado, pero posterga el debate para febrero

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei en la Cumbre del Mercosur: del saludo distante con Lula al pedido de liberación de Nahuel Gallo
En Brasil

Javier Milei en la Cumbre del Mercosur: del saludo distante con Lula al pedido de liberación de Nahuel Gallo

Las Más Leídas

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza. Imagen de archivo
Boletín Oficial

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio
No hubo heridos

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais. Imagen generada con IA
Vacaciones

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais

Te Puede Interesar

Cristina Fernández de Kirchner.
de urgencia

Internaron a Cristina Fernández por fuertes dolores abdominales y fue operada de apendicitis

Por Sitio Andino Política
Guaymallén: un camión perdió el acoplado, chocó a una moto y dejó un muerto
Hecho desafortunado

Guaymallén: un camión perdió el acoplado, chocó a una moto y dejó un muerto

Por Luis Calizaya
Malargüe debatió Potasio Cancambria y se mostró a favor del proyecto minero
Minera planificada

Audiencia pública en Malargüe avaló el proyecto minero Potasio Cancambria

Por Sitio Andino Política