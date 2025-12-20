Internaron a Cristina Fernández por fuertes dolores abdominales y fue operada de apendicitis

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue internada este sábado por la tarde en el Sanatorio Otamendi tras sufrir unos fuertes dolores abdominales. Los médicos que acudieron a su departamento ubicado en San José 1111, donde se encuentra cumpliendo su prisión domiciliaria, decidieron trasladarla a la clínica para realizarle estudios más exhaustivos. Allí fue operada de apendicitis, confirmaron fuentes cercanas a la expresidenta a infobae.

El procedimiento se realizó con autorización judicial. Según las fuentes, " la intervención salió bien".

"Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada, luego de la debida autorización judicial, al Sanatorio Otamendi. Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio", detallaron los allegados de Kirchner.

Agregaron que "cualquier novedad será comunicada a través de partes médicos de la institución. Al conocer la noticia, dirigentes cercanos y militantes se acercaron a la clínica para acompañarla. "Nunca caminarás sola", es una de las banderas que se podría ver al frente del centro de salud.

El Sanatorio Otamendi es donde la expresidenta se atiende ante emergencias médicas. En 2021 se realizó allí una histerectomía.

La expresidenta cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución tras ser condenada en la causa conocida como “Vialidad”. El 10 de junio, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en el que se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas.

Esta decisión implicó que quedó firme la condena contra la dos veces presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluyó el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.