23 de diciembre de 2025
Asado oficial: Milei reunió a sus ministros y les regaló un libro para alinear al Gabinete

El presidente Javier Milei reunió a su equipo en un asado de fin de año y les regaló el libro "Defendiendo lo indefendible", con un fuerte mensaje ideológico.

El presidente Javier Milei agasajó a su gabinete con un asado en la Quinta de Olivos.

Por Sección Política

El presidente Javier Milei encabezó este lunes por la noche un asado de fin de año junto a los principales integrantes de su Gabinete y otros referentes políticos en la Quinta de Olivos, en un encuentro que funcionó tanto como instancia de camaradería como de alineamiento interno de cara a los desafíos que esperan al Gobierno en 2026.

En medio de la cena informal, el mandatario sorprendió a los asistentes con un obsequio que reflejó su perfil ideológico: antes de comenzar el encuentro, les regaló a todos los ministros una copia del libro Defendiendo lo indefendible, del economista liberal Walter Block, clásico del pensamiento libertario que argumenta a favor de la libertad individual y el libre mercado incluso en casos socialmente polémicos.

Al encuentro asistieron ministros de áreas clave como Interior, Economía, Salud, Justicia y otros sectores del Ejecutivo, así como figuras cercanas al oficialismo. La foto oficial del asado, con los funcionarios posando con sus ejemplares del libro, fue difundida por la cuenta oficial de la Presidencia en la red social X como imagen de unidad de gestión.

Agenda legislativa y gestos de cohesión interna

El asado y la entrega del libro se dieron en un contexto particularmente exigente para el Gobierno: en el Congreso avanza con la negociación para la sanción del Presupuesto 2026, cuya discusión en el Senado se espera para esta semana. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó por la tarde una reunión de mesa política para afinar la estrategia legislativa que permita aprobar normas clave antes de fin de año.

La reunión en Olivos replicó la escena de unidad que Milei había buscado construir al cierre de su primer año de gestión, aunque con un Gabinete renovado tras algunos cambios recientes en el equipo. Más allá de la informalidad del asado, el gesto del libro constituyó también una señal de la impronta ideológica que el presidente pretende reforzar entre sus principales colaboradores en un momento de definiciones políticas y económicas para la Argentina.

