Presupuesto 2026: el Gobierno apura negociaciones para lograr los votos y sancionarlo esta semana

Esta semana continúa el periodo de sesiones extraordinarias y comienza una nueva etapa en el Congreso Nacional para retomar el debate por el Presupuesto 2026 en el Senado. El oficialismo pretende promulgar sin dilatar y mantiene negociaciones de último momento para conseguir los votos.

La agenda parlamentaria convocada hasta el 30 de diciembre, con excepción por el feriado del 25, se centra en reformas económicas y estructurales impulsadas por el Gobierno nacional. Uno de los tratamientos significativos, y que tiene fecha para el próximo viernes 26 , será el vinculado a la Ley de Inocencia Fiscal , proyecto que acompaña a la "ley de leyes", con media sanción en Diputados .

Con la nueva composición del Congreso, más favorable al oficialismo del presidente Javier Milei que el anterior, le permitió al Gobierno avanzar en la Cámara baja con la ley de Presupuesto, aunque tuvo sabor derrota ya que no alcanzó para imponer todos los ítems incluidos en el texto original.

Ahora, para lograr la sanción final, LLA realiza negociaciones con sus aliados en el Senado. Se espera que el proyecto se trate tal como viene de Diputados. La idea es que se debata en el recinto el próximo viernes , sin incluir, por ejemplo, artículos referidos a la emergencia en discapacidad ni al financiamiento universitario , como así tampoco ninguna de las otras normas que quedaron afuera por el rechazo al Capítulo XI.

Horas atrás, Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026 en caso de que sea aprobado. En declaraciones a La Nación +, el mandatario remarcó que respetará la voluntad del Poder Legislativo.

Para no sufrir sobresaltos en el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, comenzó el fin de semana una serie de conversaciones tendientes a garantizar lo votos. El pasado domingo convocó a una videollamada a los líderes de las bancadas aliadas, alrededor de 44 senadores.

El Gobierno cuenta con el apoyo de los tres miembros que tiene el PRO en el recinto, pese a que continúa el enojo en el partido por haber sido excluido del reparto de lugares en la Auditoría General de la Nación (AGN). Sin embargo, no está garantizado el acompañamiento de este espacio para la otra medida que se va a debatir en la sesión del viernes, la ley de Inocencia Fiscal.

Los otros proyectos que quiere sancionar el Gobierno nacional

La ley propuesta por La Libertad Avanza (LLA) modifica el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y el Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Esta iniciativa, también, crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Asimismo, y junto con los bloques dialoguistas, LLA pretende avanzar con el paquete de reformas que incluye, en primer lugar, el proyecto de reforma laboral, que debió posponer su tratamiento para el año próximo y se retomará en febrero, y las modificaciones en el Código Penal, que aún no tiene una fecha definida. Otros proyectos en agenda, y que también tiene gran relevancia tanto para el Ejecutivo como para las provincias mineras, es el de la Ley de Glaciares.