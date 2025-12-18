Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno

La Cámara de Diputados de la Nación dio esta madrugada media sanción al proyecto de Presupuesto 2026 , en lo que constituyó la primera votación con la nueva conformación del Congreso , surgida tras el recambio legislativo. El nuevo mapa parlamentario, más favorable al oficialismo de Javier Milei que el anterior, le permitió al Gobierno avanzar con la ley de gastos y recursos, aunque tuvo sabor derrota ya que no alcanzó para imponer todos los ítems incluidos en el texto original .

El resultado dejó un balance político con claroscuros: el Ejecutivo logró aprobar el Presupuesto en general , un objetivo clave tras dos años sin ley, pero sufrió derrotas en artículos sensibles que fueron rechazados al momento de la votación en particular en Diputados .

La discusión se traslada ahora al Senado, donde el Gobierno anticipa que intentará dar la pelea para reincorporarlos.

El oficialismo consiguió la aprobación en general del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. No obstante, la alegría oficialista se terminó con la votación en particular, cuando se rechazó el capítulo.

Una mayoría más sólida, pero no automática

La sesión funcionó como una prueba de fuerza del nuevo Congreso, donde La Libertad Avanza cuenta con un número mayor de bancas y una red de aliados más consolidada que en la etapa anterior. Ese escenario permitió destrabar la media sanción, algo que el oficialismo no había logrado en ejercicios previos.

Sin embargo, el debate en particular dejó en evidencia que la nueva mayoría no es automática, sobre todo cuando se trata de reformas que impactan directamente en políticas sociales, subsidios o financiamiento educativo.

Los puntos en los que ganó el Gobierno

Con el acompañamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales, el oficialismo consiguió la media sanción del Presupuesto 2026, que fija las principales variables macroeconómicas, el esquema de gastos y recursos y las prioridades de la administración nacional para el próximo año.

Desde el Gobierno destacaron que la aprobación en general constituye una señal política y económica relevante, al tratarse del primer presupuesto votado con el actual equilibrio de fuerzas parlamentarias.

Los puntos en los que perdió el Gobierno

El mayor revés se produjo durante la votación de un capítulo que concentraba varias de las reformas más cuestionadas del proyecto. Entre los puntos que no lograron respaldo suficiente se encuentran:

Régimen de zona fría: el proyecto proponía modificar los criterios de acceso y alcance de los beneficios tarifarios en el gas , lo que implicaba una reducción de los subsidios para amplias regiones del país incorporadas en los últimos años al esquema diferencial. La iniciativa generó rechazo transversal por su impacto directo en el costo de los servicios públicos, especialmente en provincias con climas más fríos, como Mendoza.

el proyecto proponía , lo que implicaba una incorporadas en los últimos años al esquema diferencial. La iniciativa generó rechazo transversal por su impacto directo en el costo de los servicios públicos, especialmente en provincias con climas más fríos, como Mendoza. Actualización de asignaciones: otro de los puntos cuestionados fue la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares. El Gobierno propone una actualización discrecional de las mismas.

otro de los puntos cuestionados fue la de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares. El Gobierno propone una actualización discrecional de las mismas. Financiamiento educativo y social: el texto también incluía cambios sobre leyes específicas de financiamiento, en particular aquellas vinculadas a universidades nacionales y programas sociales. Estos artículos despertaron una fuerte resistencia de bloques opositores, que advirtieron sobre el riesgo de desfinanciamiento del sistema educativo y de políticas públicas consideradas sensibles. En concreto, lo que pretendía el Ejecutivo era vetar la ley que frenaba el veto a la ley que fijaba el financiamiento universitario.

Al no alcanzar mayoría, estos artículos quedaron fuera del texto con media sanción.

El Senado, la próxima batalla

El Senado será el próximo escenario en el que el Gobierno intentará reintroducir los cambios rechazados.

La oposición, en tanto, advirtió que buscará sostener allí los límites impuestos en Diputados.