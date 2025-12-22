El Gobierno extendió la vigencia de contratos y designaciones de empleados estatales: hasta cuándo

El Gobierno de Mendoza dispuso la continuidad automática de contratos, designaciones y prestaciones de servicios de empleados estatales provinciales.

El Gobierno de Mendoza dispuso la continuidad automática de contratos, designaciones y prestaciones de servicios de empleados estatales provinciales , a través del Decreto 2736 , firmado el 4 de diciembre de 2025 en acuerdo de ministros.

La norma prorroga, desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026 , la vigencia de las relaciones laborales y contractuales que vencían el 31 de diciembre de 2025 , siempre que no se haya dispuesto su baja por norma legal y que las erogaciones puedan ser atendidas con Rentas Generales o Recursos Afectados de origen provincial o nacional, en la medida en que la recaudación lo permita.

Fin de año ¿Los empleados estatales de Mendoza tendrán asueto los días 24 y 31 de diciembre?

El decreto incluye a personas que, al cierre de 2025, se encontraban en alguna de las siguientes situaciones:

Además, se extiende la continuidad automática de los contratos vinculados a la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI) , financiados con fondos de organismos de crédito internacional, con el objetivo de no interrumpir obras y programas en ejecución .

Agentes en adscripción , con obligación de los superiores jerárquicos de informar el destino y sugerir su continuidad o cese.

Sin trámites ni nuevos contratos

Uno de los puntos centrales del decreto es que no será necesaria la firma de nueva documentación, cláusulas adicionales ni la emisión de actos administrativos para hacer efectiva la prórroga. Las prestaciones se mantendrán en las mismas condiciones vigentes al 31 de diciembre de 2025, incluyendo funciones, horarios y honorarios habituales, siempre que exista efectiva prestación del servicio.

No obstante, el decreto faculta a los ministros y autoridades de entes descentralizados a disponer modificaciones o el cese de adscripciones y prestaciones durante el período de prórroga, mediante la norma legal correspondiente.

La vigencia de esta continuidad automática vence indefectiblemente el 31 de marzo de 2026, plazo que el Ejecutivo considera necesario para garantizar el normal funcionamiento de la administración pública y evitar interrupciones en áreas sensibles del Estado provincial.