Audiencia pública en Malargüe avaló el proyecto minero Potasio Cancambria

Convocada por la Autoridad Ambiental Minera , sectores y ciudadanos interesados participaron de la audiencia pública realizada en Malargüe , en la que se evaluó el desarrollo y el potencial del proyecto minero Potasio Cancambria . Tanto de manera presencial como virtual, los participantes se manifestaron a favor de su puesta en marcha para la extracción de sales de potasio , un insumo clave para la producción de fertilizantes y el desarrollo agroindustrial.

Concluyó en Malargüe la audiencia pública del Informe de Impacto Ambiental del proyecto minero “ Potasio Cancambria ”, una instancia clave para evaluar el desarrollo de esta iniciativa y su potencial para la producción de sales de potasio . La convocatoria fue realizada por la Autoridad Ambiental Minera y se llevó a cabo bajo una modalidad híbrida , con participación presencial en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus y transmisión en vivo a través de una plataforma digital.

La ciudadanía se manifestó a favor del proyecto Potasio Cancambria durante su Audiencia Pública Más info: https://t.co/U6Pf14A2NK pic.twitter.com/FlGcTO4ymx

Del encuentro participaron autoridades provinciales y municipales , entre ellas la vicegobernadora Hebe Casado y el intendente de Malargüe, Celso Jaque , además de funcionarios técnicos, representantes del proyecto y ciudadanos que siguieron la audiencia tanto de manera presencial como virtual.

El eje central de la audiencia fue la presentación y análisis del Informe , en el que se detallaron los alcances técnicos, ambientales y administrativos del proyecto , con el objetivo de evaluar el potencial de las sales de potasio al sur de Mendoza , un insumo estratégico para la producción de fertilizantes y el desarrollo de la actividad agroindustrial .

Con participación de ciudadanos y autoridades, hubo apoyo al proyecto

La audiencia pública fue encabezada por el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, quienes expusieron el marco normativo y técnico del proceso. Posteriormente, el proponente del proyecto presentó el Informe de Impacto Ambiental, con una descripción detallada del entorno, las tareas previstas, los impactos potenciales identificados y las medidas de prevención, mitigación y monitoreo propuestas.

image

Los ciudadanos inscriptos como oradores participaron activamente y formularon consultas y observaciones. Según se informó al cierre de la audiencia, la totalidad de las intervenciones se manifestó a favor del proyecto, destacando su potencial para la generación de empleo, el impulso de la actividad productiva regional y el fortalecimiento de la cadena de valor local.

Al finalizar la jornada, Shantal señaló que el 100% de las exposiciones respaldaron la iniciativa y remarcó que el proyecto fue analizado por diversos organismos técnicos y profesionales. En ese sentido, explicó que, de obtener la aprobación ambiental correspondiente, el proponente podría avanzar con las tareas previstas.

Mineria - Audiencia pública (1) Casado, Jaque, Shantal y Fernández estuvieron presentes en la reunión. Foto: Gobierno de Mendoza

Además, destacó que la empresa responsable del proyecto, de origen canadiense, cuenta con antecedentes en distintas partes del mundo y manifestó un interés concreto en desarrollar actividades mineras en la provincia de Mendoza. Por su parte, Fernández subrayó que las instancias de participación ciudadana enriquecen el proceso de evaluación ambiental, aportan transparencia y facilitan el acceso a la información pública.

De acuerdo con el procedimiento vigente, el expediente continuará abierto para la recepción de aportes adicionales por escrito, que también serán considerados en el análisis final.

De qué trata el proyecto minero Potasio Cancambria

El proyecto “Potasio Cancambria” tiene como objetivo evaluar y desarrollar el potencial de sales de potasio en Malargüe mediante actividades mineras planificadas y sujetas a estrictos controles ambientales. En esta etapa inicial, la iniciativa busca obtener información técnica y ambiental precisa a través de tareas de prospección, con el fin de caracterizar el subsuelo, determinar la calidad y cantidad del recurso y evaluar la factibilidad de avanzar hacia etapas posteriores.