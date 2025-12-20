20 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Minera planificada

Audiencia pública en Malargüe avaló el proyecto minero Potasio Cancambria

Con el fin de analizar el desarrollo de las sales de potasio en Malargüe, se llevó a cabo una audiencia pública con la participación de vecinos y sectores interesados.

Malargüe debatió Potasio Cancambria y se mostró a favor del proyecto minero

Malargüe debatió Potasio Cancambria y se mostró a favor del proyecto minero

Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

Convocada por la Autoridad Ambiental Minera, sectores y ciudadanos interesados participaron de la audiencia pública realizada en Malargüe, en la que se evaluó el desarrollo y el potencial del proyecto minero Potasio Cancambria. Tanto de manera presencial como virtual, los participantes se manifestaron a favor de su puesta en marcha para la extracción de sales de potasio, un insumo clave para la producción de fertilizantes y el desarrollo agroindustrial.

Embed

Proyecto Potasio Cancambria en Malargüe: los ejes centrales de la audiencia pública

Concluyó en Malargüe la audiencia pública del Informe de Impacto Ambiental del proyecto minero “Potasio Cancambria”, una instancia clave para evaluar el desarrollo de esta iniciativa y su potencial para la producción de sales de potasio. La convocatoria fue realizada por la Autoridad Ambiental Minera y se llevó a cabo bajo una modalidad híbrida, con participación presencial en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus y transmisión en vivo a través de una plataforma digital.

Lee además
Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 20 de diciembre 2025
El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. 
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 19 de diciembre 2025

Del encuentro participaron autoridades provinciales y municipales, entre ellas la vicegobernadora Hebe Casado y el intendente de Malargüe, Celso Jaque, además de funcionarios técnicos, representantes del proyecto y ciudadanos que siguieron la audiencia tanto de manera presencial como virtual.

Mineria - Audiencia pública (2)
La audiencia pública en Malargüe contó con gran participación de vecinos y autoridades locales.

La audiencia pública en Malargüe contó con gran participación de vecinos y autoridades locales.

El eje central de la audiencia fue la presentación y análisis del Informe, en el que se detallaron los alcances técnicos, ambientales y administrativos del proyecto, con el objetivo de evaluar el potencial de las sales de potasio al sur de Mendoza, un insumo estratégico para la producción de fertilizantes y el desarrollo de la actividad agroindustrial.

Con participación de ciudadanos y autoridades, hubo apoyo al proyecto

La audiencia pública fue encabezada por el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, quienes expusieron el marco normativo y técnico del proceso. Posteriormente, el proponente del proyecto presentó el Informe de Impacto Ambiental, con una descripción detallada del entorno, las tareas previstas, los impactos potenciales identificados y las medidas de prevención, mitigación y monitoreo propuestas.

image

Los ciudadanos inscriptos como oradores participaron activamente y formularon consultas y observaciones. Según se informó al cierre de la audiencia, la totalidad de las intervenciones se manifestó a favor del proyecto, destacando su potencial para la generación de empleo, el impulso de la actividad productiva regional y el fortalecimiento de la cadena de valor local.

Al finalizar la jornada, Shantal señaló que el 100% de las exposiciones respaldaron la iniciativa y remarcó que el proyecto fue analizado por diversos organismos técnicos y profesionales. En ese sentido, explicó que, de obtener la aprobación ambiental correspondiente, el proponente podría avanzar con las tareas previstas.

Mineria - Audiencia pública (1)
Casado, Jaque, Shantal y Fernández estuvieron presentes en la reunión.

Casado, Jaque, Shantal y Fernández estuvieron presentes en la reunión.

Además, destacó que la empresa responsable del proyecto, de origen canadiense, cuenta con antecedentes en distintas partes del mundo y manifestó un interés concreto en desarrollar actividades mineras en la provincia de Mendoza. Por su parte, Fernández subrayó que las instancias de participación ciudadana enriquecen el proceso de evaluación ambiental, aportan transparencia y facilitan el acceso a la información pública.

De acuerdo con el procedimiento vigente, el expediente continuará abierto para la recepción de aportes adicionales por escrito, que también serán considerados en el análisis final.

De qué trata el proyecto minero Potasio Cancambria

El proyecto “Potasio Cancambria” tiene como objetivo evaluar y desarrollar el potencial de sales de potasio en Malargüe mediante actividades mineras planificadas y sujetas a estrictos controles ambientales. En esta etapa inicial, la iniciativa busca obtener información técnica y ambiental precisa a través de tareas de prospección, con el fin de caracterizar el subsuelo, determinar la calidad y cantidad del recurso y evaluar la factibilidad de avanzar hacia etapas posteriores.

Temas
Seguí leyendo

Litio en Mendoza: el proyecto Don Luis y Otro avanza tras la audiencia pública

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 18 de diciembre 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 17 de diciembre 2025

Malargüe impulsa la inclusión femenina en el desarrollo de la minería

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 16 de diciembre 2025

La Ruta Provincial 222 que lleva a Las Leñas será mejorada para beneficiar al turismo y productores del sur

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 15 de diciembre 2025

Video: sorpresiva nevada en la cordillera de Malargüe en pleno diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei en la Cumbre del Mercosur: del saludo distante con Lula al pedido de liberación de Nahuel Gallo
En Brasil

Javier Milei en la Cumbre del Mercosur: del saludo distante con Lula al pedido de liberación de Nahuel Gallo

Las Más Leídas

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza. Imagen de archivo
Boletín Oficial

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio
No hubo heridos

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

​Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe
Preocupación

Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Te Puede Interesar

Malargüe debatió Potasio Cancambria y se mostró a favor del proyecto minero
Minera planificada

Audiencia pública en Malargüe avaló el proyecto minero Potasio Cancambria

Por Sitio Andino Política
Choque entre una moto y un camión dejó un herido grave en Uspallata
Hubo cortes de tránsito

Choque entre una moto y un camión dejó un herido grave en Uspallata

Por Luis Calizaya
Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais. Imagen generada con IA
Vacaciones

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais

Por Natalia Mantineo