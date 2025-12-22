Con las fiestas, una lluvia de promociones activa los centros comerciales de Mendoza

Las compras de fin de año llegan con un fuerte impulso en la provincia de Mendoza . Comercios del centro y centros comerciales -como Mendoza Shoppings y Palmares Mall- lanzaron una amplia variedad de promociones para incentivar el consumo en la previa de Navidad y Año Nuevo.

Además de los descuentos, muchas de las propuestas incluyen vouchers, beneficios bancarios y sorteos , con opciones pensadas para distintos perfiles. A continuación, un repaso por las principales iniciativas en cada punto comercial.

En el corazón de la Ciudad de Mendoza se desarrolla “El Centro está de fiesta” , una iniciativa organizada por la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (CECITYS) . La propuesta reúne a comercios céntricos adheridos que ofrecen promociones especiales, vouchers y sorteos para quienes realicen compras durante las semanas previas a las fiestas.

Una orden de compra por $100.000

Tres órdenes de compra por $50.000 cada una

Posibilidad de canjear una botella de vino presentando un voucher de $60.000 o acumulando tickets de compra en los locales participantes.

Para participar, los ciudadanos deben escanear el código QR disponible en los comercios adheridos y completar los datos solicitados. Quienes resulten ganadores podrán retirar sus premios en el stand oficial ubicado en la Peatonal y avenida San Martín.

El retiro de premios se realizará los días 18, 19, 20, 22, 23 y 30 de diciembre, de 16 a 19 horas, mientras que los días 24 y 31 de diciembre el horario será de 10 a 13 horas. La iniciativa busca fortalecer el movimiento comercial del microcentro y promover las compras en los negocios locales durante las fiestas.

Noche de Shopping y promociones bancarias en Guaymallén

El Shopping de Guaymallén será uno de los grandes protagonistas del cierre de año con una nueva edición de la Noche Shopping, prevista para el 23 de diciembre. Durante esa jornada, los visitantes podrán acceder a descuentos especiales en los locales adheridos, además de importantes beneficios bancarios.

papa noel, santa claus, mendoza shopping, navidad El Shopping incluirá promociones con diferentes entidades bancarias hasta el 24 de diciembre Foto: Yemel Fil

Una de las propuestas centrales será el LiquiShopping, con 20% de descuento en todos los productos de los locales y stands adheridos durante toda la jornada, de 10 a 23:59 horas. En el caso de joyerías y perfumerías, el descuento será del 10%.

Además, se implementarán Happy Hours, con rebajas escalonadas según el horario:

De 18 a 20 horas , 25% de descuento .

, . De 20 a 22 horas , 30% de descuento .

, . De 22 a 23:59 horas, descuentos de entre 40% y 50%, según el comercio.

A estas acciones se suman las promociones bancarias de Navidad, vigentes entre el 15 y el 24 de diciembre, con los siguientes beneficios:

BBVA : del 18 al 24/12, hasta 20% de descuento con MODO (tope $40.000) y 10% adicional para clientes con acreditación de haberes. Hasta 6 cuotas sin interés.

: del 18 al 24/12, hasta con MODO (tope $40.000) y 10% adicional para clientes con acreditación de haberes. Hasta 6 cuotas sin interés. Banco Nación + MODO : del 15 al 24/12, 15% de reintegro (tope $15.000), con beneficio adicional pagando con MODO .

: del 15 al 24/12, (tope $15.000), con beneficio adicional pagando con MODO . Galicia : 15, 16, 22 y 23/12. Cartera general , hasta 20% sin tope y 9 cuotas sin interés ; Galicia Éminent , hasta 2 5% sin tope y 9 cuotas sin interés.

: 15, 16, 22 y 23/12. , hasta y ; , hasta 5% sin tope y 9 cuotas sin interés. ICBC : 21 y 22/12, descuentos del 25%, 30%, 35% y 40% según cartera, con 10% adicional en perfumería, relojería y joyería.

: 21 y 22/12, descuentos del según cartera, con en perfumería, relojería y joyería. YOY ICBC : 21 y 22/12, 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés .

: 21 y 22/12, y hasta . Macro : del 18 al 20/12, 20%, 25% y 30% según cartera, pagando con tarjetas o MODO. Hasta 6 cuotas sin interés .

: del 18 al 20/12, según cartera, pagando con tarjetas o MODO. Hasta . MODO Navidad : del 15 al 24/12, 10% adicional sobre promociones bancarias (tope $15.000).

: del 15 al 24/12, sobre promociones bancarias (tope $15.000). MODO Always On : 19 y 20/12, hasta 20% adicional .

: 19 y 20/12, hasta . Naranja X : del 21 al 24/12, hasta 30% de descuento (tope $30.000). Plan Z en 3 cuotas o 5 cuotas sin interés .

: del 21 al 24/12, hasta (tope $30.000). o . Santander : 17/12: 25% y 30% según cartera, 10% adicional en perfumería y 9 cuotas sin interés . 19/12: especial sueldo y jubilados , hasta 30% , más 10% en perfumería y 9 cuotas sin interés .

: Supervielle: del 20 al 24/12, 20%, 25% y 30% de descuento pagando con MODO, según cartera.

Descuentos bancarios en Palmares Open Mall

En Palmares Open Mall, las promociones bancarias también ocupan un lugar central durante los días previos a Navidad. Uno de los principales beneficios es el de Banco Supervielle, vigente del 20 al 24 de diciembre.

palmares, mall, compras, navidad, fiestas, gastos, Palmares impulsa promociones con hasta 40% de descuento, según la entidad bancaria. Foto: Yemel Fil

Los clientes de cartera general que paguen con MODO acceden a un 20% de ahorro, con hasta seis cuotas sin interés y un tope de reintegro de $30.000. En el caso del plan sueldo, el beneficio asciende al 25%, con un tope de $35.000, mientras que los clientes Identité pueden obtener hasta 40% de ahorro, con un reintegro máximo de $45.000.

Por su parte, Banco ICBC ofrece descuentos los días 21 y 22 de diciembre, con beneficios que van del 25% al 40%, según la cartera, todos con hasta seis cuotas sin interés y topes que alcanzan los $50.000.

También se suman Banco Nación, con un 15% de descuento en un pago exclusivo con MODO, vigente del 15 al 24 de diciembre, y Banco Comafi, que entre el 18 y el 24 de diciembre ofrece hasta 30% de ahorro, planes de hasta nueve cuotas sin interés y distintos topes de reintegro según la cartera.