22 de diciembre de 2025
Sitio Andino
ANSES: quiénes cobran este lunes 22 de diciembre de 2025

ANSES informa que sigue el pago a jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, y el de la Asignación Familiar y la Asignación Universal por Hijo.

Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este lunes 22 de diciembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 6 y 7, recibirán su pago correspondiente.

Atención

Atención

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las personas con documentos terminados en 9 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 8, podrán disponer del monto asignado.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Diciembre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de enero de 2026.
  • Diciembre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de enero de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 9 de diciembre hasta el 12 de enero de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 1

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de diciembre, las terminaciones 0 y 1 podrán obtener este importe.

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 9 de diciembre
  • Documentos terminados en 1: 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 9 de diciembre
  • Documentos terminados en 1: 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 2: 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 3: 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 4: 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 5: 16 de diciembre
  • Documentos terminados en 6: 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 7: 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 8: 19 de diciembre
  • Documentos terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 3: 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 4: 16 de diciembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de diciembre
  • Documentos terminados en 8: 22 de diciembre
  • Documentos terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el miércoles 10 de diciembre al 12 de enero de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 22 de diciembre al 12 de enero de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero de 2026.

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

Desempleo Plan 2

  • Noviembre: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 3 de diciembre al 10 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

