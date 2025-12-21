21 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Ingresos ajustados

El aguinaldo se usa para llegar a fin de mes: crece el pago de deudas entre los argentinos

El pago de obligaciones desplazó al consumo y al ahorro como principal destino del sueldo anual complementario. El relevamiento.

Más argentinos destinan el aguinaldo a cancelar deudas, según un estudio.

Por Sitio Andino Economía

La proporción de argentinos que utilizará el aguinaldo para el pago de deudas registró un fuerte aumento interanual. Un estudio indicó que el 29% de los consultados destinará el sueldo anual complementario a cancelar obligaciones, lo que representa 16 puntos porcentuales más que en 2024, cuando lo hacía el 13%.

El pago de deudas lidera el destino del aguinaldo

Desde la consultora Focus Market señalaron que se trata del cambio más drástico en los hábitos de uso del aguinaldo, lo que evidencia un mayor nivel de endeudamiento familiar y la presión de los costos crecientes en servicios, alimentos y gastos cotidianos. Como resultado, el pago de deudas pasó a ocupar el primer lugar entre las prioridades, cuando el año anterior se ubicaba en cuarto orden.

El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores públicos.
Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Mendoza
Esta modificación en las preferencias se vincula con tendencias observadas durante mediados de 2025, período en el que el 31% de los argentinos destinó el aguinaldo de junio a gastos básicos, priorizando necesidades esenciales por sobre el consumo recreativo.

Según explicó la consultora, en un escenario de salarios estabilizados pero insuficientes, el aguinaldo funciona como un verdadero “salvavidas” para llegar a fin de mes, especialmente en la clase media, donde el 53% recurrió durante 2025 a ahorros o endeudamiento para cubrir gastos.

Desde la consultora Focus Market señalaron que el pago de obligaciones es el cambio más drástico en los hábitos de uso del aguinaldo.

En esa línea, el director de la entidad, Damián Di Pace, sostuvo que el aguinaldo de diciembre 2025 muestra una orientación más conservadora y defensiva que la del año anterior, con foco en reducir deudas y afrontar gastos esenciales, pese a las mejoras macroeconómicas.

Menos margen para consumo, vacaciones e inversión

Como contrapartida, el informe reflejó una caída en el uso del aguinaldo para vacaciones e inversiones, con una baja combinada de 11 puntos porcentuales. El gasto en vacaciones descendió del 26% al 19%, mientras que la inversión en acciones pasó del 23% al 19%.

También se observó una reducción en la compra de dólares, que cayó del 16% al 12%, y en otras alternativas tradicionales de ahorro, como el plazo fijo y el stockeo en supermercados. Las billeteras digitales se mantuvieron estables en el 7%.

