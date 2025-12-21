21 de diciembre de 2025
Sitio Andino
La financiación de autos 0km y usados cayó a mínimos anuales en noviembre

En noviembre, la financiación de vehículos 0km y usados cayó al mínimo del año: se inscribieron 22.536 prendas, 10 mil menos que en octubre, según SIOAMAA.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Economía

La financiación de vehículos 0km y de usados volvió a retroceder en noviembre y en ambos casos cayeron al nivel más bajo del año, de acuerdo a los datos aportados por el sistema de información SIOAMAA.

En el penúltimo mes del año, se inscribieron 22.536 prendas totales, las cuáles representan el 13,5% de las ventas de vehículos nuevos y usados, lo que significa unas 10.000 menos que octubre (32.540), según el reporte al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

En lo que respecta al mercado de rodados nuevos, el informe puntualizó que “la participación de la financiación de vehículos 0km registró una contracción en noviembre, descendiendo hasta el 42,3% de los patentamientos totales”.

Al respecto, precisó que “esta caída, provocada por el efecto estacional de fin de año, llevó a la menor participación de las prendas sobre patentamientos desde el inicio del fuerte ciclo de crecimiento a fines de 2024”.

De esta manera, mientras que en octubre se había inscripto 22.533 prendas, en noviembre la cifra descendió a 14.972, lo que representa una baja mensual del 33,6%. En la comparación interanual, la cantidad de prendas sobre 0km sufrió una caída del 6 por ciento.

A pesar del retroceso mensual, la participación de las ventas financiadas en 2025 se mantiene por encima del año anterior en el acumulado, con un aumento del 76,6% en el número de prendas.

El mercado prendario de usados, por su parte, experimentó una caída del 24,4% en noviembre respecto al mes anterior, registrando la menor participación del año en el total de transferencias, con solo el 5,8% del mercado financiado.

El reporte reveló que la cantidad de prendas inscriptas sobre usados fue de 7.564, lo que representa una contracción del 38,5% respecto a noviembre del año pasado.

En el acumulado del año, el balance sigue dando positivo ya que hasta noviembre hubo un alza del 18,4% en el total de prendas registradas.

Al analizar los datos recabados, desde SIOMAA destacaron a nivel general “la relevancia del financiamiento para sostener la demanda cuando las condiciones macroeconómicas lo permiten”.

En relación a la performance del sector en las últimas semanas, sostuvieron que “la dinámica en este segmento se alinea con la contracción general del crédito por la incertidumbre de fin de año”.

En este marco, el informe detalló que en la composición acumulada de acreedores sobre 0km, se observa una leve recuperación en la participación de la financiera de marca, que alcanzó el 41% del total de prendas en 2025 (vs. 26% en 2024). Por su parte, la porción del plan de ahorro continúa su descenso, cayendo al 44% (vs. 54% en 2024).

