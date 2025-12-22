La Legislatura de Mendoza cierra un año marcado por las elecciones y el debate minero.

La Legislatura de Mendoza comienza a transitar el cierre de un año parlamentario atravesado por las elecciones y los proyectos ligados a la minería que impulsó el Gobierno. Con la actividad legislativa prácticamente concluida, senadores y diputados iniciarán hacia fines de diciembre el receso de verano.

Este 2025, como en todo año electoral, los comicios de octubre pasado marcaron los debates en la Casa de las Leyes. Una de las iniciativas más importantes que se trataton fue la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) , sin apoyo por parte del Partido Justicialista (PJ). Otro momento de tensión fue el tratamiento de reforma del Estatuto del Empleado Público , en el que la vicegobernadora tuvo que desempatar. El Ejecutivo también logró los avales para el roll over y el endeudamiento , parte del Presupuesto 2026 , en ese caso con los votos de la oposición.

El oficialismo , con votos propios y de los aliados, consiguió avanzar en los proyectos clave para los objetivos de la gestión del gobernador Alfredo Cornejo , como la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino , tema que volvió a dejar al descubierto las fisuras internas del peronismo . Aunque no fue la única vez que los justicialistas marcaron sus diferencias. En distintos debates los legisladores del ala kirchnerista se desmarcaron de sus pares del mismo partido.

La ley que dejó sin efecto las elecciones PASO en la provincia de Mendoza marcó el año, ya que dispuso la eliminación de esa instancia electoral. En ambas Cámaras el bloque del PJ se opuso a la propuesta. En ese entonces, argumentando que Cornejo no había definido si desdoblaba o unificaba las elecciones legislativas provinciales con las nacionales. Lo que finalmente terminó ocurriendo es que se votó en conjunto.

legislatura, recinto, camara de senadores Legislatura de Mendoza. Foto: Yemel Fil

En materia de seguridad, la Legislatura autorizó a los municipios a implementar el uso de armas de electrochoque, como las pistolas Taser, con funciones preventivas, bajo condiciones específicas y por personal entrenado. La utilización de estos equipos generó voces a favor y en contra, pero el Ejecutivo logró luz verde.

Para el oficialismo también fue importante la ratificación del Decreto 1165, que contiene el convenio entre la Provincia y Vialidad Nacional que establece que el Gobierno de Mendoza asume la ejecución, conservación y mantenimiento de tramos de rutas nacionales (RN 7, RN 40 y RN 143) y se compromete a financiar las obras sin reembolso por parte del Estado nacional. Además, la norma autoriza al Ejecutivo provincial a gestionar la implementación de un sistema de concesión por peaje una vez que finalicen los trabajos.

Los debates más "picantes" y extensas

El proyecto de ley de Presupuesto, que marca para cada gobierno la pauta de gastos del siguiente ejercicio, fue sancionado casi por unanimidad, luego de varias semanas de discusión en comisiones. También se aprobaron las leyes de Avalúo e Impositiva 2026. Pero lo que más celebró el oficialismo fue haber logrado negociar con la oposición para conseguir los dos tercios de los votos para "rollear" los $350.000 millones de la deuda pública y acceder a salir a buscar financiamiento externo para infraestructura vial y educativa, luego de conversaciones con la oposición hasta último momento.

Los legisladores del PJ no votaron en bloque. Mientras gran parte del peronismo defendió la postura de aprobarle al Ejecutivo el Presupuesto, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza Valentina Morán dio su voto negativo, a la vez que en el Senado Félix González y Helio Perviú hicieron lo propio, los tres del sector kirchnerista.

legislatura, senado, proyecto san jorge, psj, mineria, minera, votacion, aprobada Foto: Yemel Fil

Pero el momento de mayor tensión se registró durante la sesión en la que se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, con una Legislatura vallada por la presencia de manifestantes en contra del proyecto en Uspallata. En esa sesión también se dio sanción a las DIA de Malargüe Distrito Minero 2, a la iniciativa de creación de regalías mineras y al Fondo de Compensación Ambiental.

La jornada fue histórica para el oficialismo que pretende entrar en una nueva etapa productiva para la provincia incorporando la minería a su matriz económica, empezando con la exploración del Proyecto San Jorge, que prevé una inversión inicial estimada en U$S 600 millones.

El Ejecutivo contó con los votos, además de los radicales, de senadores de La Unión Mendocina, del Partido Demócrata y del Justicialismo, lo que mostró las fisuras internas del partido, ya que otros peronistas votaron en contra. Alejandra Barro, Mercedes Derrache, Mauricio Sat, Pedro Serra y Adriana Cano, a favor; y Helio Perviú, Félix González, Gerardo Vaquer y Cristina Gómez, en contra. El Partido Verde no acompañó.

legislatura, senado, proyecto san jorge, psj, mineria, minera, votacion, aprobada Parte del bloque del PJ. Foto: Yemel Fil

Un desempate histórico

Tras las elecciones de octubre, el Ejecutivo impulsó la reforma del Estatuto del Empleado Público, que se definió en una de las sesiones más "calientes" del año en la Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza, con protestas de los gremios en las inmediaciones de la Legislatura y cruces entre los senadores. El debate tuvo un momento histórico en el recinto: Hebe Casado debió desempatar después de que, tanto el PJ como La Unión Mendocina, el Partido Verde y el Partido Demócrata no acompañaron la iniciativa y la votación quedara en 19 votos para cada lado.

30 de septiembre, reforma estatuto empleado publico, senado, senadores, legislatura Hebe Casado desempató y la modificación del Estatuto del Empleado Público fue sancionado. Foto: Yemel Fil

Otras leyes sancionadas

Entre las otras normas sancionadas este año más relevantes se encuentra la denominada Ley Hojarasca -impulsada por Hebe Casado- orientada a eliminar regulaciones obsoletas. También se sancionó la adhesión al régimen de transparencia fiscal para mejorar los estándares de control y rendición de cuentas.

En materia judicial, la Legislatura aprobó modificaciones al régimen de litigar sin gastos, con cambios destinados a agilizar procesos y garantizar el acceso a la Justicia para personas en situación de vulnerabilidad económica. En el plano ambiental, se dio luz verde a la ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

Este año, el Gobierno también logró la ley de Transformación Digital de la Salud y la Educación, que apunta a modernizar los sistemas de gestión, mejorar el acceso a servicios y optimizar recursos en esas áreas del Estado. Otro de los debates destacados fue la aprobación de la norma que establece sanciones a padres o tutores en casos de bullying, una iniciativa que apunta a la responsabilidad familiar frente a situaciones de acoso escolar.

Proyectos en carpeta

La Legislatura tiene por delante el tratamiento para darle sanción final al proyecto que habilita denuncias viales mediante filmaciones ciudadanas. La iniciativa, impulsada por legisladores de la Unión Mendocina, propone modificar la Ley 9.562 para permitir que cualquier persona pueda registrar infracciones de tránsito o accidentes con su celular.

También en agenda está la iniciativa del oficialismo que pretende actualizar el procedimiento de flagrancia, la instancia que se aplica cuando una persona es detenida mientras comete un delito o, inmediatamente después, durante su persecución, en el Código Procesal Penal de Mendoza.

A fines de diciembre empezará el receso estival para los legisladores provinciales, que volverán a sesionar en febrero de 2026; mientras que el parate administrativo, es decir, para los empleados, está previsto por paritaria desde el 1 al 31 de enero.