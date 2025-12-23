Marcelo Colombo intercambió cartas con Javier Milei: "Deseamos renovar nuestro anhelo de una paz social sólida"

El pasado 15 de diciembre, la Conferencia Episcopal Argentina liderada por el Arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo , envió una carta al Presidente de la Nación con motivo de Navidad, que expresaba el deseo de "renovar el anhelo de una paz social sólida". Javier Milei respondió este martes, en la previa de la Nochebuena.

"La celebración del nacimiento del Señor nos invita a volver la mirada a ese acontecimiento sencillo y transformador de Belén, donde Dios se hizo cercano para iluminar nuestros caminos como comunidad. Su mensaje, siempre actual, nos anima a trabajar por una verdadera cultura del encuentro", indica la carta enviada al Presidente.

Además, Colombo llamó a trabajar por los sectores más delicados: "En este espíritu, deseamos renovar nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

La Conferencia Episcopal Argentina se puso a disposición para contribuir a lo largo del país "a toda instancia que favorezca el bienestar integral de nuestro pueblo".

Por último, Colombo envió sus buenos deseos a Milei: "Pedimos a Dios que lo fortalezca con sabiduría en las tareas que le competen, y confiamos en que, bajo la protección de la Virgen de Luján, podamos avanzar hacia una Argentina donde crezcan la esperanza, la justicia y la fraternidad".

Qué contestó Javier Milei

El Presidente de la Nación agradeció el saludo navideño y valoró el llamado "a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común".

"Aprecio la disposición de la Iglesia a contribuir al bienestar integral del pueblo argentino" - Javier Milei.

"Seguimos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, atendiendo especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad", se escudó Milei ante el pedido de Colombo.

Por último, el primer mandatario cerró la carta con un saludo a todos los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina y sus deseo de una feliz Navidad.

El intercambio de cartas se da en un clima tenso dado que por segundo año consecutivo el Presidente no mantuvo reuniones con la Conferencia Episcopal Argentina, mientras refuerza su vínculo con representantes de otras religiones.