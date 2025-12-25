La Corte Suprema de Paraguay falló en contra de Edgardo Kueider e irá a juicio por contrabando de divisas.

La Corte Suprema de Paraguay rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del exsenador Edgardo Kueider y de su entonces secretaria Iara Guinsel . De esta manera, irán a juicio por contrabando de divisas , tras ser detenidos con más de 200 mil dólares sin declarar en el Puente de la Amistad, ubicado en la triple frontera.

Los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera argumentaron que la defensa intentaba avanzar con una figura legal que no existe y confirmaron el proceso judicial . Asimismo, alertaron que habilitar la apelación podría dar lugar a un uso abusivo de las herramientas procesales.

El Máximo Tribunal interpretó que el recurso presentado no cumplía con el requisito de impugnabilidad objetiva , luego de que los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo intentaran que someter a revisión la acusación del Ministerio Público Fiscal paraguayo y solicitado el sobreseimiento definitivo de los imputados.

El pedido había sido rechazado por el juez Humberto Otazú, del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos , y confirmada también por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal especializado en crimen organizado .

Edgardo Kueider Iara Guinsel Costa y Edgardo Kueider.

Edgardo Kueider irá a juicio en 2026

Así, doce meses después de ser encontrado con más de 200 mil dólares sin declarar en el Puente de la Amistad, ubicado en la triple frontera, el exsenador entrerriano será sometido a juicio por contrabando de divisas en Paraguay.

Kueider fue detenido la madrugada del 4 de diciembre de 2024, luego que agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios encontraron poco más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos distribuidos entre bolsos y compartimentos que iban en la Chevrolet Trailblazer donde viajaba desde Foz do Iguazú hacia Ciudad del Este.

El exlegislador nació en Buenos Aires el 10 de julio de 1972. Inició su carrera política como concejal de Concordia, Entre Ríos, entre 1999 y 2003. Posteriormente, ocupó diversos cargos en la provincia, incluido el de Secretario General de la Gobernación bajo el mandato de Gustavo Bordet (2015-2019).

En 2019, fue elegido senador nacional con el 45,46% de los votos, representando al Frente de Todos. Sin embargo, en septiembre de 2024, se integró al interbloque Provincias Unidas, marcando distancia. Tras la llegada al gobierno de Javier Milei, el entrerriano comenzó a acercarse al oficialismo. Fuente: NA.