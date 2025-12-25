25 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Revés judicial

La Corte Suprema de Paraguay falló en contra de Edgardo Kueider e irá a juicio por contrabando de divisas

Al exsenador Edgardo Kueider y a su entonces secretaria, Iara Guinsel, les rechazaron un recurso de apelación. Cómo sigue el caso.

La Corte Suprema de Paraguay falló en contra de Edgardo Kueider e irá a juicio por contrabando de divisas.
La Corte Suprema de Paraguay falló en contra de Edgardo Kueider e irá a juicio por contrabando de divisas.
Por Sitio Andino Política

La Corte Suprema de Paraguay rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del exsenador Edgardo Kueider y de su entonces secretaria Iara Guinsel. De esta manera, irán a juicio por contrabando de divisas, tras ser detenidos con más de 200 mil dólares sin declarar en el Puente de la Amistad, ubicado en la triple frontera.

Los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera argumentaron que la defensa intentaba avanzar con una figura legal que no existe y confirmaron el proceso judicial. Asimismo, alertaron que habilitar la apelación podría dar lugar a un uso abusivo de las herramientas procesales.

Lee además
Javier Milei, presidente de la Nación.
Debate en el Senado

El Presupuesto de Javier Milei proyecta baja inflación, crecimiento y superávit fiscal
El Gobierno de Mendoza consolida un programa pionero de trabajo penitenciario.
Políticas públicas

El Gobierno de Mendoza avanza con un modelo productivo para personas privadas de libertad

El Máximo Tribunal interpretó que el recurso presentado no cumplía con el requisito de impugnabilidad objetiva, luego de que los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo intentaran que someter a revisión la acusación del Ministerio Público Fiscal paraguayo y solicitado el sobreseimiento definitivo de los imputados.

El pedido había sido rechazado por el juez Humberto Otazú, del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, y confirmada también por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal especializado en crimen organizado.

Edgardo Kueider
Iara Guinsel Costa y Edgardo Kueider.

Iara Guinsel Costa y Edgardo Kueider.

Edgardo Kueider irá a juicio en 2026

Así, doce meses después de ser encontrado con más de 200 mil dólares sin declarar en el Puente de la Amistad, ubicado en la triple frontera, el exsenador entrerriano será sometido a juicio por contrabando de divisas en Paraguay.

Kueider fue detenido la madrugada del 4 de diciembre de 2024, luego que agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios encontraron poco más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos distribuidos entre bolsos y compartimentos que iban en la Chevrolet Trailblazer donde viajaba desde Foz do Iguazú hacia Ciudad del Este.

El exlegislador nació en Buenos Aires el 10 de julio de 1972. Inició su carrera política como concejal de Concordia, Entre Ríos, entre 1999 y 2003. Posteriormente, ocupó diversos cargos en la provincia, incluido el de Secretario General de la Gobernación bajo el mandato de Gustavo Bordet (2015-2019).

En 2019, fue elegido senador nacional con el 45,46% de los votos, representando al Frente de Todos. Sin embargo, en septiembre de 2024, se integró al interbloque Provincias Unidas, marcando distancia. Tras la llegada al gobierno de Javier Milei, el entrerriano comenzó a acercarse al oficialismo. Fuente: NA.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno Nacional relativiza los vencimientos de deuda y descarta tensión cambiaria

El mensaje de Javier Milei por Navidad: anticipó más reformas y celebró la baja de la inflación

Con el PRO adentro, La Libertad Avanza y Cambia Mendoza oficializaron su alianza para las elecciones de febrero

El otro partido, además del PRO, que se sumó a la alianza entre libertarios y radicales en Mendoza

"La política no es solo ganar elecciones": el picante posteo de Macri con palos a Milei

El Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2025 para priorizar gastos salariales y previsionales

Javier Milei pasará la Navidad en Olivos con la mira puesta en el Presupuesto

Mendoza inicia la reconstrucción de la Ruta Nacional 143 que une San Rafael y San Carlos

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza consolida un programa pionero de trabajo penitenciario.
Políticas públicas

El Gobierno de Mendoza avanza con un modelo productivo para personas privadas de libertad

Las Más Leídas

Dos personas perdieron la vida luego de que el conductor de un auto perdió el dominio y terminó impactando violentamente contra un árbol.
flagelo

Tragedia en Navidad: dos muertos en un accidente vial en San Rafael

Juan Cruz Yacopini sigue internado en terapia intensiva.
preocupación y esperanza

El último parte médico de Juan Cruz Yacopini: cómo continúa el piloto mendocino

Tres mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Maipú.
accidente vual

Tres mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Maipú

Imagen ilustrativa. Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza.
peligroso

Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza

Se viene otro pozo espectacular del Quini 6.
Juegos de azar

El Quini 6 acumula un pozo de casi 8 mil millones de pesos: cuándo es el sorteo y cómo jugar