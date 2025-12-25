25 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
accidente vual

Tres mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Maipú

Tres mujeres resultaron heridas tras un fuerte choque entre un auto y una camioneta en Maipú. Dos de ellas permanecen internadas con lesiones graves.

Tres mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Maipú.

Tres mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Maipú.

Por Sitio Andino Policiales

Un grave accidente vial se registró en la noche del jueves, en Noche Buena, donde tres mujeres resultaron con heridas de diversa consideración luego de un violento choque entre dos vehículos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23 en la intersección de calles San Martín y Del Bosque, en la localidad de Rodeo del Medio, en Maipú.

Lee además
Dos personas perdieron la vida luego de que el conductor de un auto perdió el dominio y terminó impactando violentamente contra un árbol.
flagelo

Tragedia en Navidad: dos muertos en un accidente vial en San Rafael
Ruta 7: rescatan a un conductor tras el vuelco de su camión en Uspallata.
Ocurrió en Uspallata

Vuelco de un camión en Ruta 7: el chofer quedó atrapado en la cabina

Según informaron fuentes policiales, una hora antes de la Navidad, un automóvil Chevrolet Corsa, en el que se desplazaban tres mujeres, colisionó con una camioneta Ford F100 por causas que aún se investigan.

De acuerdo al parte oficial, el Chevrolet era conducido por una mujer de 53 años, identificada como M. G., quien viajaba acompañada por M. V. y L. V., de 18 años. Tras el impacto, las ocupantes del auto quedaron atrapadas en el interior del vehículo y debieron ser rescatadas por personal de emergencia.

La conductora fue trasladada de urgencia al Hospital Central con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, mientras que una de las acompañantes fue derivada al mismo nosocomio con fractura de fémur y TEC. La tercera ocupante también fue asistida y trasladada con un cuadro de traumatismo encéfalo craneano moderado.

Según las primeras actuaciones, la camioneta Ford F100 circulaba por calle San Martín de oeste a este, mientras que el Chevrolet lo hacía por calle Del Bosque de sur a norte, cuando se produjo la colisión. El conductor de la camioneta, un hombre de 54 años, fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal del Servicio de Emergencias Coordinado y agentes de Tránsito Municipal. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Maipú, que investiga las circunstancias del hecho.

Temas
Seguí leyendo

Dolor en la fuerza policial: falleció el joven que sufrió un accidente vial en Guaymallén

Susto en Maipú: detuvo su auto sobre las vías y un tren lo embistió

Horror en Guaymallén: una motociclista fue arrollada por un camión y perdió una pierna

Grave accidente en Guaymallén: un policía sufrió una fractura expuesta tras caer de su moto

Murió un motociclista en Maipú al perder el control y estrellarse contra un árbol

Choque entre una moto y un camión dejó un herido grave en Uspallata

Chocó con chanchos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos

Vuelco fatal en Lavalle: murió el conductor de un camión cargado con ladrillos

LO QUE SE LEE AHORA
Dos personas perdieron la vida luego de que el conductor de un auto perdió el dominio y terminó impactando violentamente contra un árbol.
flagelo

Tragedia en Navidad: dos muertos en un accidente vial en San Rafael

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333

Angustia y esperanza por Juan Cruz Yacopini: masiva cadena de oración tras su grave accidente
En plena Ciudad

Angustia y esperanza por Juan Cruz Yacopini: masiva cadena de oración tras su grave accidente

Atención viajeros: cambios en el Paso a Chile afectarán la atención en complejos aduaneros
Para tener en cuenta

Atención viajeros: cambios en el Paso a Chile afectarán la atención en la Aduana

Otra fuerza política confirmó su pertenencia al oficialismo provincial.
Elecciones 2026

El otro partido, además del PRO, que se sumó a la alianza entre libertarios y radicales en Mendoza

El trágico hecho ocurrió esta mañana (Imagen ilustrativa)
Tragedia en Las Heras

Un hombre murió en un incendio de una vivienda en El Algarrobal: investigan si fue asesinado