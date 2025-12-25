Tres mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Maipú.

Un grave accidente vial se registró en la noche del jueves, en Noche Buena, donde tres mujeres resultaron con heridas de diversa consideración luego de un violento choque entre dos vehículos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23 en la intersección de calles San Martín y Del Bosque, en la localidad de Rodeo del Medio, en Maipú .

Según informaron fuentes policiales, una hora antes de la Navidad , un automóvil Chevrolet Corsa, en el que se desplazaban tres mujeres, colisionó con una camioneta Ford F100 por causas que aún se investigan.

De acuerdo al parte oficial, el Chevrolet era conducido por una mujer de 53 años , identificada como M. G., quien viajaba acompañada por M. V. y L. V., de 18 años. Tras el impacto, las ocupantes del auto quedaron atrapadas en el interior del vehículo y debieron ser rescatadas por personal de emergencia.

La conductora fue trasladada de urgencia al Hospital Central con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, mientras que una de las acompañantes fue derivada al mismo nosocomio con fractura de fémur y TEC. La tercera ocupante también fue asistida y trasladada con un cuadro de traumatismo encéfalo craneano moderado.

Según las primeras actuaciones, la camioneta Ford F100 circulaba por calle San Martín de oeste a este, mientras que el Chevrolet lo hacía por calle Del Bosque de sur a norte, cuando se produjo la colisión. El conductor de la camioneta, un hombre de 54 años, fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal del Servicio de Emergencias Coordinado y agentes de Tránsito Municipal. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Maipú, que investiga las circunstancias del hecho.