22 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Quedó internada

Grave accidente vial en Guaymallén: una motociclista, grave tras ser arrollada por un camión

El siniestro ocurrió en el cruce de Bandera de los Andes y Manuel Pedraza. La víctima había sido atropellada por una camioneta previamente.

La mujer permanece en el hospital Central.

La mujer permanece en el hospital Central.

Por Sitio Andino Policiales

Un grave accidente vial ocurrió este lunes por la tarde en Guaymallén, donde una mujer que circulaba en motocicleta sufrió lesiones severas y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Central.

El siniestro se produjo alrededor de las 19.15, en la intersección de Bandera de los Andes y Manuela Pedraza, y estuvo protagonizado por una camioneta, un camión y una motocicleta.

Lee además
Tras el accidente en Guaymallén, el efectivo policial quedó inconsciente.
Fue en la Costanera

Grave accidente en Guaymallén: un policía sufrió una fractura expuesta tras caer de su moto
El hecho ocurrió en la intersección de calle Juan Isidro Maza y el lateral norte del Acceso Este, en Maipú.
Tragedia vial

Murió un motociclista en Maipú al perder el control y estrellarse contra un árbol

Cómo ocurrió el accidente vial en Bandera de Los Andes

Según la información del Ministerio de Seguridad, una camioneta Toyota Rav 4 circulaba por Manuel Pedraza de norte a sur cuando giró hacia el este por Bandera de los Andes e impactó contra una moto Bajaj Rouser 200 cc, que se desplazaba de este a oeste.

accidente vial Guaymallén 22-12-25 02
La motociclista sufri&oacute; severas lesiones tras ser doblemente atropellada en Guaymall&eacute;n.

La motociclista sufrió severas lesiones tras ser doblemente atropellada en Guaymallén.

A raíz del impacto, la motocicleta perdió el dominio, chocó contra un cesto de basura y terminó sobre la vereda sur de Bandera de los Andes.

Como consecuencia de la colisión, la conductora de la moto salió despedida y quedó tendida sobre la calzada. En ese momento, un camión que circulaba por el lugar intentó esquivarla, pero terminó aplastando su pierna derecha.

La mujer fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que la diagnosticó con politraumatismo grave por accidente vial, y fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde quedó internada.

Temas
Seguí leyendo

Choque entre una moto y un camión dejó un herido grave en Uspallata

Chocó con chanchos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos

Vuelco fatal en Lavalle: murió el conductor de un camión cargado con ladrillos

Accidente vial trágico: un joven de 21 perdió la vida en Las Heras

Volcó un auto en San Carlos y la conductora dio positivo en alcoholemia

Tragedia vial en General Alvear: murió un motociclista tras chocar con un camión

Falleció el motociclista que chocó con un camión en Godoy Cruz

Choque entre camioneta y moto en Godoy Cruz terminó con un herido de gravedad

LO QUE SE LEE AHORA
El incendio ocurrió en horas de la tarde sobre calle Jorge Newbery
Momentos de tensión

Video: incendio y explosiones en una casa que vendía pirotecnia en Godoy Cruz

Las Más Leídas

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?
Juegos de Azar

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?

El Gobierno de Mendoza dispuso la continuidad automática de contratos, designaciones y prestaciones de servicios de empleados estatales provinciales.
alivio para muchos

El Gobierno extendió la vigencia de contratos y designaciones de empleados estatales: hasta cuándo

El incendio ocurrió en horas de la tarde sobre calle Jorge Newbery
Momentos de tensión

Video: incendio y explosiones en una casa que vendía pirotecnia en Godoy Cruz

Granizo en San Rafael: el emotivo mensaje de la reina y virreina nacional de la Vendimia.
Desastre natural

Granizo en San Rafael: el emotivo mensaje de la reina y virreina nacional de la Vendimia

Tormenta y polémica en San Rafael: los aviones de la lucha antigranizo no volaron por un problema con YPF video
¿QUÉ PASÓ?

Tormenta y polémica en San Rafael: desde la aeroplanta de YPF se negaron a brindar combustible

Te Puede Interesar

Javier Milei busca perpetuar el déficit cero con una ley de consecuencias penales
Presupuesto 2026

Déficit Cero: Javier Milei y el dilema entre disciplina permanente y flexibilidad económica

Por Marcelo López Álvarez
La mujer permanece en el hospital Central.
Quedó internada

Grave accidente vial en Guaymallén: una motociclista, grave tras ser arrollada por un camión

Por Sitio Andino Policiales
Tadeo García Zalazar en Aconcagua Radio: “Estamos cerca de universalizar la sala de 3 años”.
Entrevista

El balance de García Zalazar en Aconcagua Radio: avances en alfabetización, tecnología y formación en oficios

Por Aconcagua Radio