Grave accidente vial en Guaymallén: una motociclista, grave tras ser arrollada por un camión

Un grave accidente vial ocurrió este lunes por la tarde en Guaymallén , donde una mujer que circulaba en motocicleta sufrió lesiones severas y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Central.

El siniestro se produjo alrededor de las 19.15 , en la intersección de Bandera de los Andes y Manuela Pedraza , y estuvo protagonizado por una camioneta, un camión y una motocicleta .

Tragedia vial Murió un motociclista en Maipú al perder el control y estrellarse contra un árbol

Fue en la Costanera Grave accidente en Guaymallén: un policía sufrió una fractura expuesta tras caer de su moto

Según la información del Ministerio de Seguridad, una camioneta Toyota Rav 4 circulaba por Manuel Pedraza de norte a sur cuando giró hacia el este por Bandera de los Andes e impactó contra una moto Bajaj Rouser 200 cc , que se desplazaba de este a oeste .

A raíz del impacto, la motocicleta perdió el dominio , chocó contra un cesto de basura y terminó sobre la vereda sur de Bandera de los Andes.

Como consecuencia de la colisión, la conductora de la moto salió despedida y quedó tendida sobre la calzada. En ese momento, un camión que circulaba por el lugar intentó esquivarla, pero terminó aplastando su pierna derecha.

La mujer fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que la diagnosticó con politraumatismo grave por accidente vial, y fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde quedó internada.