18 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cómo fue el siniestro

Falleció el motociclista que chocó con un camión en Godoy Cruz

El lamentable suceso tuvo lugar durante la tarde del miércoles. El deceso del motociclista se confirmó esta mañana por autoridades del Hospital Central.

El accidente se produjo en la intersección de las calles Italia e Ituzaingó, en Godoy Cruz.

El accidente se produjo en la intersección de las calles Italia e Ituzaingó, en Godoy Cruz.

Foto: Cristian Lozano.
 Por Celeste Funes

El motociclista de 46 años que protagonizó un accidente vial el pasado miércoles, en una intersección de calles de Godoy Cruz, falleció esta mañana. Así lo confirmaron autoridades sanitarias del Hospital Central, donde fue asistido tras sufrir un traumatismo encéfalo craneano.

Lee además
Choque entre camioneta y moto en Godoy Cruz terminó con un herido de gravedad
Involucró a dos personas

Choque entre camioneta y moto en Godoy Cruz terminó con un herido de gravedad
El Municipio de Godoy Cruz se despide del papel y avanza en lo digital. video
Gestión digital

Menos papel y más tecnología: Godoy Cruz digitaliza el cobro de tasas municipales

Godoy Cruz: así fue el choque en el que falleció el motociclista

El accidente de tránsito se produjo pasadas las 16, en la intersección de las calles Italia e Ituzaingó, donde una camioneta y una moto, que circulaban por arterias perpendiculares, colisionaron por motivos que aún son materia de investigación.

Accidente vial - Godoy Cruz

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, de 46 años, sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave. Fue asistido en el lugar por personal de emergencias y trasladado de urgencia al Hospital Central.

En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 25 años, no presentó lesiones. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal del servicio de emergencias médicas.

Temas
Seguí leyendo

Condenaron a 23 años de cárcel a dos hombres por el brutal homicidio de un jubilado en Godoy Cruz

Godoy Cruz cerró el ciclo 2025 de la Casa del Futuro y ya piensa en los talleres de verano 2026

Godoy Cruz invita a redescubrir su historia vitivinícola con nuevas visitas guiadas

Godoy Cruz ejecuta una mega obra vial para mejorar la circulación urbana

Godoy Cruz entregó certificados a más de 420 alumnos de talleres de oficios

Godoy Cruz consolida su liderazgo en desarrollo urbano e inmobiliario

Detenidos y policías lesionados durante una movilización en la Ciudad de Mendoza

Godoy Cruz lanza su Mercado de Emprendedores Especial Navidad

LO QUE SE LEE AHORA
Un hombre fue hallado inconsciente tras un incendio en su vivienda. (Imagen ilustrativa)
Estaba inconsciente

Bomberos rescataron a un hombre tras un incendio en Las Heras: qué sucedió

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos. Imagen generada con IA
preocupación

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos

Los viñateros de Mendoza salieron fuerte en defensa de la vitivinicultura
Desregulación

Vitivinicultura: Fuerte rechazo de los viñateros mendocinos a los dichos de Federico Sturzenegger

Desbaratan una banda de estafas virtuales liderada por presos
mega operativo

Desbaratan una banda de estafas virtuales liderada por presos

Un adulto mayor de 81 años fue víctima de una estafa telefónica en Guaymallén.
Ocurrió en Guaymallén

Devastadora estafa a un jubilado: se hicieron pasar por su hija y le robaron 21 mil dólares

Te Puede Interesar

Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno
TRIUNFO CON DERROTA

Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno

Por Cecilia Zabala
Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos este jueves.
Huelga

Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos este jueves

Por Sitio Andino Sociedad
El Fondo Vitivinícola cerró el año con una fuerte defensa del vino argentino
Desregulación vitivinícola

José Zuccardi defendió el Fondo Vitivinícola y cuestionó los ataques a la vitivinicultura

Por Marcelo López Álvarez