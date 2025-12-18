Falleció el motociclista que chocó con un camión en Godoy Cruz

El motociclista de 46 años que protagonizó un accidente vial el pasado miércoles, en una intersección de calles de Godoy Cruz, falleció esta mañana. Así lo confirmaron autoridades sanitarias del Hospital Central, donde fue asistido tras sufrir un traumatismo encéfalo craneano.
Godoy Cruz: así fue el choque en el que falleció el motociclista
El accidente de tránsito se produjo pasadas las 16, en la intersección de las calles Italia e Ituzaingó, donde una camioneta y una moto, que circulaban por arterias perpendiculares, colisionaron por motivos que aún son materia de investigación.
Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, de 46 años, sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave. Fue asistido en el lugar por personal de emergencias y trasladado de urgencia al Hospital Central.
En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 25 años, no presentó lesiones. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal del servicio de emergencias médicas.