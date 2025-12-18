Falleció el motociclista que chocó con un camión en Godoy Cruz

El accidente se produjo en la intersección de las calles Italia e Ituzaingó, en Godoy Cruz. Foto: Cristian Lozano.

El motociclista de 46 años que protagonizó un accidente vial el pasado miércoles, en una intersección de calles de Godoy Cruz, falleció esta mañana. Así lo confirmaron autoridades sanitarias del Hospital Central, donde fue asistido tras sufrir un traumatismo encéfalo craneano.

Desde el nosocomio de la Ciudad de Mendoza, identificaron a la víctima como Leonardo Damián Sánchez. Las lesiones sufridas en el fuerte choque que sufrió con una camioneta fueron de suma gravedad.

Godoy Cruz: así fue el choque en el que falleció el motociclista El accidente de tránsito se produjo pasadas las 16, en la intersección de las calles Italia e Ituzaingó, donde una camioneta y una moto, que circulaban por arterias perpendiculares, colisionaron por motivos que aún son materia de investigación.

Accidente vial - Godoy Cruz Foto: gentileza Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, de 46 años, sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave. Fue asistido en el lugar por personal de emergencias y trasladado de urgencia al Hospital Central.

En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 25 años, no presentó lesiones. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal del servicio de emergencias médicas.