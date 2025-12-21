21 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Tragedia vial

Murió un motociclista en Maipú al perder el control y estrellarse contra un árbol

El siniestro ocurrió en la madrugada de este domingo en Maipú. La víctima tenía 23 años y circulaba en una motocicleta Honda 150 cc.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Juan Isidro Maza y el lateral norte del Acceso Este, en Maipú.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Juan Isidro Maza y el lateral norte del Acceso Este, en Maipú.

Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.
 Por Celeste Funes

Un joven motociclista falleció luego de sufrir un violento accidente de tránsito en Maipú, en las primeras horas de la mañana. El hecho ocurrió cuando el joven perdió el dominio del rodado y colisionó contra un árbol. Personal policial y del SEC intervino en el lugar.

Accidente vial en solitario: falleció un motociclista de 23 años

El hecho se registró alrededor de las 6.15, en la intersección de calle Juan Isidro Maza y el lateral norte del Acceso Este. Según informaron fuentes policiales, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un siniestro vial que involucraba a una motocicleta. Al lugar se desplazó personal de la Comisaría 49° de Maipú, junto con una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Lee además
Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales. video
Elecciones 2026

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero
Maipú celebró el título anual femenino y Tupungato se quedó con el Clausura masculino de Handball.
polideportivo

Handball: Maipú fue campeón anual en femenino y Tupungato ganó el Clausura masculino

Al arribar, los efectivos constataron que el conductor se encontraba tendido sobre la calzada, tras haber colisionado contra un árbol. El personal médico del SEC realizó las primeras evaluaciones y confirmó el fallecimiento en el lugar del joven, identificado como Lucas Ezequiel Gorosito, de 23 años.

accidente fatal en maipú motociclista 1
La víctima circulaba a bordo de una motocicleta Honda 150 cc.

La víctima circulaba a bordo de una motocicleta Honda 150 cc.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Honda 150 cc en sentido norte a sur por Juan Isidro Maza. Metros antes de llegar a la lateral norte del Acceso Este, y por motivos que aún se desconocen, perdió el dominio del rodado y terminó impactando violentamente contra un árbol.

La mecánica del accidente es materia de investigación. En el lugar trabajó personal policial para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes, mientras se dio intervención a la Justicia para avanzar con las medidas de rigor.

Temas
Seguí leyendo

Cómo los vecinos de Mendoza pueden influir en las decisiones políticas de los municipios

Accidente vial fatal: un vehículo atropelló y mató a un peatón en el Acceso Este

Policías reanimaron a una adolescente que casi se ahoga en una pileta de Junín

Guaymallén: un camión perdió el acoplado, chocó a una moto y dejó un muerto

Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad

Choque entre una moto y un camión dejó un herido grave en Uspallata

La Policía detuvo a dos conductores alcoholizados en Ciudad y Guaymallén

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

Las Más Leídas

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais. Imagen generada con IA
Vacaciones

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais

El equipo Toyota Gazoo Racing South Africa se refirió al accidente sufrido por Juan Cruz Yacopini en Mendoza.
complicado

Juan Cruz Yacopini, en terapia intensiva: el comunicado de Toyota tras el grave accidente

Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad
Tenía un cuchillo

Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad

Te Puede Interesar

La cereza mendocina se fortalece como producción rentable, de la mano de la alta calidad
Cosecha y comercialización

La cereza mendocina se fortalece como producción rentable, de la mano de la alta calidad

Por Sofía Pons
Granizo de gran tamaño en San Rafael: una de las imágenes compartidas por vecinos.
"Del tamaño de un huevo"

Una fuerte caída de granizo golpeó San Rafael y dejó serios daños en la ciudad y distritos

Por Sitio Andino Departamentales
El primer mandatario repasó sus seis años de gobernación y dio definiciones a futuro. video
Entrevista con Sitio Andino

La "batalla cultural" de Cornejo: "Cuando planteé el equilibrio fiscal, los gremios y el PJ me hicieron la vida imposible"

Por Facundo La Rosa