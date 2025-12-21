Murió un motociclista en Maipú al perder el control y estrellarse contra un árbol

El hecho ocurrió en la intersección de calle Juan Isidro Maza y el lateral norte del Acceso Este, en Maipú. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Por Celeste Funes







Un joven motociclista falleció luego de sufrir un violento accidente de tránsito en Maipú, en las primeras horas de la mañana. El hecho ocurrió cuando el joven perdió el dominio del rodado y colisionó contra un árbol. Personal policial y del SEC intervino en el lugar.

Accidente vial en solitario: falleció un motociclista de 23 años El hecho se registró alrededor de las 6.15, en la intersección de calle Juan Isidro Maza y el lateral norte del Acceso Este. Según informaron fuentes policiales, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un siniestro vial que involucraba a una motocicleta. Al lugar se desplazó personal de la Comisaría 49° de Maipú, junto con una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Al arribar, los efectivos constataron que el conductor se encontraba tendido sobre la calzada, tras haber colisionado contra un árbol. El personal médico del SEC realizó las primeras evaluaciones y confirmó el fallecimiento en el lugar del joven, identificado como Lucas Ezequiel Gorosito, de 23 años.

accidente fatal en maipú motociclista 1 La víctima circulaba a bordo de una motocicleta Honda 150 cc. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza. De acuerdo con la reconstrucción inicial, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Honda 150 cc en sentido norte a sur por Juan Isidro Maza. Metros antes de llegar a la lateral norte del Acceso Este, y por motivos que aún se desconocen, perdió el dominio del rodado y terminó impactando violentamente contra un árbol.

La mecánica del accidente es materia de investigación. En el lugar trabajó personal policial para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes, mientras se dio intervención a la Justicia para avanzar con las medidas de rigor.