24 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Ocurrió en Uspallata

Vuelco de un camión en Ruta 7: el chofer quedó atrapado en la cabina

Personal policial, Bomberos, Gendarmería y el hospital local asistieron el vuelco de un camión en solitario sobre la Ruta 7. El chofer quedó aprisionado en la cabina.

Ruta 7: rescatan a un conductor tras el vuelco de su camión en Uspallata.

Foto: Coordinación Argentina.
 Por Celeste Funes

Un camión protagonizó un vuelco en solitario sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de La Chimenea, en el barrio La Fundición de Uspallata, y el chofer quedó aprisionado en la cabina del vehículo. El hecho ocurrió en una de las rutas más transitadas del corredor internacional que une Argentina y Chile, en plena previa de Navidad.

accidente vial en ruta 7
El suceso de produjo en el Paso Internacional Los Libertadores, justo en el Día de Nochebuena.

Un camión volcó en Uspallata y se montó un amplio operativo de emergencia

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría 23 de Uspallata, junto a Bomberos de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, GUM y una ambulancia. El procedimiento se desplegó para asistir al conductor y asegurar la zona del siniestro.

Debido al vuelco, camiones quedaron detenidos sobre la banquina y se implementó un bypass de tránsito, por lo que las autoridades solicitaron circular con precaución mientras se desarrollaban las tareas de rescate y despeje.

Las causas del siniestro vial aún se intentan establecer, y el hecho quedó bajo intervención de las autoridades correspondientes.

accidente vial en ruta 7 3
Se trabaja en determinar la mecánica del accidente vial.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra abierto este miércoles 24 de diciembre, las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

