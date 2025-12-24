24 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Dolor en la comunidad

San Martín: investigan la muerte de una mujer y un hombre en una vivienda de Palmira

Una pareja, ambos mayores de 30 años, fueron encontrados sin vida en una casa del barrio Belgrano, en Palmira. Las autoridades barajan distintas hipótesis.

Hallan sin vida a una mujer y a un hombre en Palmira y analizan distintas hipótesis. (Imagen ilustrativa)

Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

La localidad de Palmira despertó con una trágica noticia este 24 de Diciembre. En el segundo barrio Belgrano, una mujer de 35 años y un hombre de 36 en una vivienda de dicho vecindario de San Martín. En principio, la Justicia y efectivos policiales investigan la posibilidad de un femicidio.

En horas de la mañana, desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza informaron que la víctima fue identificada como Nadia Janet Sosa, mientras que el fallecido es Julio Bruno Martínez Merino.

Dos personas fueron encontradas muertas en el barrio Belgrano de Palmira

De acuerdo con información a la que tuvo acceso este medio, las autoridades que trabajan en el caso analizan, de manera preliminar, si se trata de un femicidio seguido de suicidio. Desde la cartera de Seguridad precisaron que el hallazgo se produjo tras un llamado al 911 de parte de la madre de Sosa. En la comunicación, la mujer alertó que no lograba contactar a su hija desde hacía dos días.

Una vez que personal policial se apersonó en el lugar, un familiar ingresó por los techos y observó los cuerpos a través de una ventana. Acto seguido, se forzó la entrada con apoyo de Bomberos y se activó el protocolo de femicidio, esto debido a que se constató que la mujer presentaba heridas de arma blanca y se secuestró un cuchillo en el lugar. El hombre, por su parte, yacía sin vida en el domicilio.

Según indicaron fuentes policiales, no se observaron signos de violencia en accesos a la vivienda. Las puertas, ventanas y rejas se encontraban en buen estado y no se registraron elementos que indiquen la intervención de terceras personas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 28, personal de Policía Científica y médicos forenses, bajo la coordinación del jefe de fiscales, Óscar Sívori. Durante las próximas horas, está previsto continuar con los peritajes y la revisión del entorno de la vivienda para reunir más elementos que permitan determinar las causas y circunstancias de la doble muerte.

La pareja era conocida en el barrio Belgrano, lo que genera gran dolor y conmoción entre los vecinos.

