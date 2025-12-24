San Martín: investigan la muerte de una mujer y un hombre en una vivienda de Palmira

La localidad de Palmira despertó con una trágica noticia este 24 de Diciembre. En el segundo barrio Belgrano, una mujer de 35 años y un hombre de 36 en una vivienda de dicho vecindario de San Martín . En principio, la Justicia y efectivos policiales investigan la posibilidad de un femicidio.

En horas de la mañana, desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza informaron que la víctima fue identificada como Nadia Janet Sosa , mientras que el fallecido es Julio Bruno Martínez Merino.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso este medio, las autoridades que trabajan en el caso analizan, de manera preliminar, si se trata de un femicidio seguido de suicidio . Desde la cartera de Seguridad precisaron que el hallazgo se produjo tras un llamado al 911 de parte de la madre de Sosa . En la comunicación, la mujer alertó que no lograba contactar a su hija desde hacía dos días .

Una vez que personal policial se apersonó en el lugar, un familiar ingresó por los techos y observó los cuerpos a través de una ventana. Acto seguido, se forzó la entrada con apoyo de Bomberos y se activó el protocolo de femicidio, esto debido a que se constató que la mujer presentaba heridas de arma blanca y se secuestró un cuchillo en el lugar . El hombre, por su parte, yacía sin vida en el domicilio.

Según indicaron fuentes policiales, no se observaron signos de violencia en accesos a la vivienda. Las puertas, ventanas y rejas se encontraban en buen estado y no se registraron elementos que indiquen la intervención de terceras personas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 28, personal de Policía Científica y médicos forenses, bajo la coordinación del jefe de fiscales, Óscar Sívori. Durante las próximas horas, está previsto continuar con los peritajes y la revisión del entorno de la vivienda para reunir más elementos que permitan determinar las causas y circunstancias de la doble muerte.

La pareja era conocida en el barrio Belgrano, lo que genera gran dolor y conmoción entre los vecinos.