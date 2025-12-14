Recapturan en San Martín a uno de los prófugos de la Comisaría 12: cómo sucedió

Tras varios días prófugo, cayó un evadido de una comisaría en San Martín

Por Celeste Funes







Un hombre que se había fugado de una comisaría fue recapturado durante la madrugada del domingo en el departamento de San Martín. La detención se produjo luego de un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre la presencia de un prófugo reducido por personal de Gendarmería y vecinos.

Según el parte policial, un llamado a la línea de emergencias alertó que personal de Gendarmería Nacional, que se encontraba de civil, tenía reducido a un sujeto que sería uno de los evadidos de la Comisaría 12, ocurrido el pasado miércoles. Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de Mendoza constataron que el hombre estaba retenido por vecinos.

Confirman la aprehensión de a uno de los hombres que se fugó en San Martín Durante el procedimiento, los uniformados verificaron que el aprehendido, identificado como E. L. Páez de 34 años, presentaba lesiones visibles. En consecuencia, se dispuso su traslado al Hospital Perrupato. En el centro de salud fue asistido por personal médico, que le diagnosticó politraumatismos leves.

Luego de recibir atención médica, el sujeto fue identificado mediante el sistema biométrico, lo que permitió confirmar su identidad. Tras este procedimiento, quedó a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, que continúa con las actuaciones judiciales correspondientes.

La investigación sigue en curso para determinar las circunstancias en las que se produjo la recaptura del evadido y avanzar con las medidas dispuestas por la Justicia.