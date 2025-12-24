Avanza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

La Justicia bonaerense rechazó este martes todos los recursos presentados por los acusado en la muerte de Diego Maradona , con lo cual quedó allanado el camino para el comienzo de un segundo juicio , previsto para mediados de marzo del año próximo.

Los integrantes de la Sala 3 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro consideraron "inadmisibles" los recursos presentados por el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón y Nancy Forlini , integrante de la empresa prepaga.

Todos los implicados, acusados de 'homicidio simple con dolo eventual', habían solicitado que se los juzgue en un juicio por jurados, tal como se hará con la enfermera Dahiana Madrid.

El segundo juicio comenzará en marzo del 2026

En consecuencia, el segundo juicio comenzaría el 17 de marzo de 2026, tal como lo había establecido el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro.

El primer juicio, en tanto, fue anulado debido al escándalo que protagonizó la jueza Julieta Makintach, quien fue destituida tras haberse probado que permitió el ingreso personas no autorizadas para filmar las distintas instancias del juicio por la muerte del exfutbolista.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, como consecuencia paro cardiorrespiratorio secundario a un edema agudo de pulmón, causado por una insuficiencia cardíaca crónica, de acuerdo con la autopsia oficial. Sin embargo, se presume que hubo negligencia médica.