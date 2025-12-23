23 de diciembre de 2025
Sufrió lesiones graves

Susto en Maipú: detuvo su auto sobre las vías y un tren lo embistió

El siniestro ocurrió durante la madrugada en calle Correa, en Maipú. El conductor de un Fiat 147 sufrió politraumatismos y terminó hospitalizado.

Maipú: quedó sobre las vías y lo chocó un tren. Cómo ocurrió.

 Por Celeste Funes

Un sorprendente siniestro con un tren involucrado dejó a un hombre gravemente herido en el departamento de Maipú. El hecho ocurrió cuando un automóvil quedó detenido sobre las vías férreas y fue embestido por una locomotora.

Maipú: un conductor sufrió politraumatismos tras chocar con un tren

El accidente vial ocurrió alrededor de las 2.20 de la madrugada en la intersección de calle Correa y Dorrego, en el departamento de Maipú. Según la información oficial, un automóvil Fiat 147, conducido por E.E.B., circulaba por calle Correa en sentido este-oeste cuando recibió indicaciones de personal policial para que detuviera la marcha. Sin embargo, el conductor continuó avanzando y detuvo el rodado sobre las vías férreas.

En ese momento, una formación ferroviaria, conducida por M.D., impactó la parte delantera izquierda del vehículo, provocando un violento choque.

Al lugar acudió personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticó al conductor del automóvil politraumatismo grave debido a la cinemática del impacto, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital El Carmen.

Posteriormente, se realizó el dosaje de alcohol, que arrojó un resultado de 0,18 gramos por litro de alcohol en sangre para el conductor del Fiat 147. En tanto, el maquinista del tren dio negativo, con 0,00 g/l, y no presentó lesiones.

