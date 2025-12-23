23 de diciembre de 2025
Estaba gravemente herido

Dolor en la fuerza policial: falleció el joven que sufrió un accidente vial en Guaymallén

El siniestro se produjo a primera hora del lunes en la intersección de Costanera y Godoy Cruz. El conductor, de 27 años, sufrió una fractura expuesta y TEC.

Accidente vial: el policía sufrió una fractura expuesta tras caer de su moto.

Foto: Ministerio de Seguridad.
 Por Celeste Funes

Tras pasar varias horas internado en el Hospital Central, falleció el policía que sufrió un accidente vial en Guaymallén. El suceso ocurrió cerca de las 6.20, en la intersección de Costanera y calle Godoy Cruz, cuando el joven perdió el dominio de la motocicleta en la que viajaba.

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que el ciudadano, identificado como Mauricio Agustín Rosales, de 27 años, murió en horas de la noche. Pese a los esfuerzos de los galenos, el joven no logró sobreponerse de las graves lesiones sufridas en el siniestro.

Cómo fue el trágico accidente vial en Guaymallén

Según la información oficial, el conductor de una motocicleta Yamaha, oficial ayudante de la Policía, circulaba por el carril rápido de Costanera en sentido Sur-Norte cuando, al llegar a la intersección mencionada, perdió el dominio del rodado y cayó sobre la carpeta asfáltica.

Al lugar acudió una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), interno 166, quien diagnosticó fractura expuesta de pierna izquierda, luxación de pierna derecha y traumatismo encéfalo craneano (TEC).

Debido a la gravedad de las heridas, el conductor fue trasladado inconsciente al Hospital Central, donde quedó internado. Las causas del accidente son materia de investigación.

