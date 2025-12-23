Dolor en la fuerza policial: falleció el joven que sufrió un accidente vial en Guaymallén

Accidente vial: el policía sufrió una fractura expuesta tras caer de su moto. Foto: Ministerio de Seguridad.

Por Celeste Funes







Tras pasar varias horas internado en el Hospital Central, falleció el policía que sufrió un accidente vial en Guaymallén. El suceso ocurrió cerca de las 6.20, en la intersección de Costanera y calle Godoy Cruz, cuando el joven perdió el dominio de la motocicleta en la que viajaba.

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que el ciudadano, identificado como Mauricio Agustín Rosales, de 27 años, murió en horas de la noche. Pese a los esfuerzos de los galenos, el joven no logró sobreponerse de las graves lesiones sufridas en el siniestro.

Cómo fue el trágico accidente vial en Guaymallén Según la información oficial, el conductor de una motocicleta Yamaha, oficial ayudante de la Policía, circulaba por el carril rápido de Costanera en sentido Sur-Norte cuando, al llegar a la intersección mencionada, perdió el dominio del rodado y cayó sobre la carpeta asfáltica.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) El efectivo policial estaba saliendo de guardia tras prestar servicio en la "Unidad Motorizada de Acción Rápida" (UMAR) en Las Heras. Por el estado de salud en el que se encontraba tras el siniestro, no se le realizó el dosaje de alcohol.

Al lugar acudió una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), interno 166, quien diagnosticó fractura expuesta de pierna izquierda, luxación de pierna derecha y traumatismo encéfalo craneano (TEC). Debido a la gravedad de las heridas, el conductor fue trasladado inconsciente al Hospital Central, donde quedó internado. Las causas del accidente son materia de investigación.