Paso a Chile: habilitan paradores en Los Penitentes y Uspallata para aliviar el tránsito. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El Gobierno de Mendoza puso en funcionamiento paradores de servicio con playones habilitados en Los Penitentes y Uspallata para los vehículos que se dirigen hacia Chile , con el objetivo de descomprimir el complejo Los Libertadores . El gobernador Alfredo Cornejo recorrió las instalaciones que apuntan a ordenar el tránsito durante la temporada de verano .

Estos espacios se activarán cuando la situación vial del paso internacional lo requiera y están coordinados con las fuerzas de seguridad y los organismos de vialidad, explicaron desde el Ejecutivo. El mandatario visitó estas zonas y destacó "la recuperación de infraestructura estratégica y la prestación de servicios en la Alta Montaña ".

Los paradores están habilitados en Penitentes y Uspallata para vehículos particulares -con servicios sanitarios, cafetería y gastronomía- mientras que el complejo Los Horcones cumple esa función para el regreso al país.

Al respecto, Cornejo explicó: “Estamos recorriendo instalaciones que fueron recuperadas para una nueva concesión y que hoy permiten ofrecer servicios en la Alta Montaña. En esta etapa, Penitentes cumple la función de parador para los viajes a Chile , destinado a turistas y visitantes".

En el inicio de la temporada de verano recorrimos Penitentes y la zona de Uspallata para supervisar en territorio los servicios y dispositivos que la Provincia dispuso ante el aumento del tránsito hacia el Paso Internacional Cristo Redentor. Anticiparnos es clave para ordenar,… pic.twitter.com/bS9LeuFYst

El Gobernador afirmó que el objetivo es anticiparse "al aumento del tránsito propio de esta época del año y brindar condiciones más ordenadas y seguras para quienes viajan".

Alfredo Cornejo, alta montaña, penitentes, paradores Alfredo Cornejo recorrió las instalaciones. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, Orlando Corvalán, señaló que estos dispositivos forman parte de una estrategia integral que "permiten que la espera sea más cómoda", y dijo que los paradores "y contribuyen a un mejor ordenamiento del tránsito, con la intervención coordinada de fuerzas nacionales, provinciales y municipales”.

Nuevos servicios en Los Penitentes

La nueva concesión de Penitentes prevé inversiones progresivas para ampliar la infraestructura y diversificar la oferta, con el objetivo de consolidar el lugar como atractivo integrado al corredor turístico de Alta Montaña. En esta primera etapa, el centro de montaña ofrecerá servicios básicos y actividades recreativas, como gastronomía, sanitarios, atención médica, espacios comerciales, mejoras en el estacionamiento y la refuncionalización de edificios.

Penitentes, nuevos paradores (2) Nuevos servicios en Los Penitentes. Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza.

El jefe de Cerro Penitentes Park, Sergio Racioppi, explicó: "El predio fue definido como punto fijo de apoyo para el tránsito turístico hacia Chile y que se avanza en la puesta a punto de la infraestructura".

Además, detalló que se están realizando tareas de mantenimiento "para mejorar los servicios y ampliar la oferta de actividades". Según anticipó, a partir de mediados de enero se incorporarán propuestas como mountain bike y trekking, y en febrero se desarrollarán eventos deportivos.