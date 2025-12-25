DGE: entre la mejora académica y la urgencia de que el docente enseñe y deje de ser "padre".

En el balance del ciclo lectivo 2025, Tadeo García Zalazar , titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), analizó la complejidad de enseñar en contextos críticos. Entre el desafío de fortalecer los contenidos y la nueva Educación Secundaria , el funcionario destacó la necesidad de apoyar a los docentes que hoy oscilan entre la enseñanza y la contención familiar.

De acuerdo con lo reportado por el funcionario, en una nota exclusiva en Andino Streaming, el 2025 dejó un saldo de metas alcanzadas, donde la mejora en los indicadores académicos convivió con un reconocimiento explícito a la labor del educador mendocino, que enfrenta demandas que exceden lo estrictamente pedagógico.

Uno de los puntos más destacados por García Zalazar fue la transformación del rol docente en un "entorno complejo y difícil" . Reconoció que la escuela ha dejado de ser únicamente el espacio de transmisión de conocimiento para convertirse en un lugar de refugio emocional.

DGE: para el ciclo lectivo 2026 se buscará fortalecer el rol del docente en el aula.

22 de Diciembre de 2025, entrevista streaming Tadeo García Zalazar, Ministro de Educación, cultura e infancia de Mendoza

"Estamos en una discusión sobre los nuevos roles de la escuela", admitió el titular de la DGE, aludiendo a la delgada línea que hoy atraviesan los maestros: la de enseñar contenidos curriculares versus la de ocupar roles de cuidado , casi parentales, ante la crisis de las estructuras familiares tradicionales.

Para la gestión, el desafío del 2025 fue lograr que, a pesar de esa carga extra, el sistema garantice que los chicos aprendan Lengua y Matemática como "condiciones básicas" para la libertad individual.

Esta revalorización no solo busca reconocer el esfuerzo del maestro, sino también pedir un compromiso parental mayor.

El mensaje es claro: la escuela no puede sola. El acompañamiento de los padres es el engranaje necesario para que el docente pueda volver a centrarse en su misión principal: la enseñanza de calidad.

Sanciones a la "ausencia parental"

Ante la falta de respuesta de algunos tutores, el Gobierno comenzó a implementar medidas que buscan "forzar" la presencia responsable. García Zalazar destacó la reciente promulgación de la ley que sanciona a padres de alumnos que ejercen bullying.

Esta normativa establece que, tras un proceso de mediación y seguimiento, si los padres no cumplen con su rol de control fuera del horario escolar -especialmente en el manejo de redes sociales-, podrán recibir sanciones.

El paralelismo con Salud es directo: tal como se multa a los padres que no vacunan a sus hijos (lo que disparó el cumplimiento de 10 a 500 casos rápidamente), se busca que la responsabilidad educativa tenga consecuencias legales y económicas.

Padres - Bullying La DGE apela a que los padres acompañen más a sus hijos en la crianza y la Educación. Foto: web

Hacia una Secundaria con sentido: oficio y futuro

El balance también puso la lupa sobre la "Secundaria que se viene", un proyecto que comenzó a caminar este año con la flexibilidad curricular. La estrategia de la DGE apunta a combatir el desgranamiento escolar dotando al título Secundario de una utilidad inmediata en el mercado laboral.

Habilidades blandas: más allá de la teoría, la reforma hace hincapié en que el estudiante aprenda a trabajar en equipo y a cumplir pautas de entornos profesionales.

Articulación técnica: un hito del 2025 fue que los alumnos de escuelas técnicas en áreas de Energía limpia, Construcción en seco y Programación ahora pueden ingresar directamente al segundo año de las tecnicaturas superiores, ahorrando un año de carrera.

Certificaciones intermedias: se trabaja para que, en quinto año, los estudiantes de Escuelas Técnicas ya obtengan una certificación de oficio, permitiéndoles una salida laboral calificada incluso antes de finalizar la totalidad del trayecto.

Alumnos del CENS N°1 Patricias Mendocinas comparten el entusiasmo por finalizar sus estudios secundarios La DGE apuesta a la flexibilidad escolar para combatir el desgranamiento escolar.

Productividad y terminalidad educativa

La mirada de García Zalazar también se extendió al mundo del empleo registrado. Con un dato alarmante sobre la mesa -el 33% de los trabajadores en blanco en Mendoza no terminó el Secundario-, la DGE impulsó este año una modalidad técnica para adultos que permite completar los estudios en tres años con certificación de oficio.

El objetivo final, según el funcionario, es aumentar la productividad de las empresas mendocinas y, fundamentalmente, mejorar la vida de las personas. "Es darle otra salida laboral al que ya está empleado pero no tiene su título", explicó.

El balance 2025 cierra con una mejora en los rendimientos, pero con la convicción de que la estructura de la escuela debe seguir cambiando para no perder el entusiasmo de los alumnos y para proteger la figura del docente en un mundo cada vez más exigente.