25 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Cruce cordillerano

Verano 2026: Qué necesito para entrar a Chile desde Mendoza

Cruzar a Chile desde Mendoza es un clásico del turismo regional, pero exige conocer trámites, papeles y controles clave antes de viajar.

Paso Internacional Los Libertadores.

Foto: Gentileza
 Por Analía Martín

Viajar a Chile desde Mendoza es una de las escapadas más habituales para los argentinos, ya sea por compras, turismo o tradición. Sin embargo, contar con la documentación correcta es fundamental para evitar demoras en el Paso Internacional Cristo Redentor y atravesar la frontera sin contratiempos.

Documentación personal para ingresar a Chile

Para ciudadanos argentinos y chilenos, el ingreso al país vecino se realiza con DNI vigente o pasaporte en regla, sin necesidad de visa para estadías turísticas. En el caso de menores de 18 años, la autorización de viaje es obligatoria si no viajan con ambos padres.

Verano 2026: Qué se debe declarar al ingresar a Chile
Lo que tenés que saber

Verano 2026: Qué se debe declarar al ingresar a Chile

Los controles migratorios suelen ser estrictos, por lo que se recomienda llevar toda la documentación en formato físico y accesible. Un papel faltante puede significar horas de espera o incluso el regreso. Entre los documentos personales se solicita:

  • DNI nuevo o pasaporte vigente.
  • Autorización notarial para menores, si corresponde.
  • Partida o certificado de nacimiento para acreditar vínculo familiar.
avenida vespucio chile
Vacaciones a Chile, un clásico de cada verano mendocino

Requisitos para cruzar a Chile en vehículo desde Mendoza

Quienes viajan en auto deben cumplir con exigencias específicas de Aduana y Seguridad Vial. El estado del vehículo y los papeles al día son tan importantes como el DNI. Además, es habitual que los controles se intensifiquen en fines de semana largos y vacaciones.

Entre los requisitos vehiculares figuran:

También se recomienda llevar moneda chilena y argentina para peajes y gastos inmediatos en frontera. También se recomienda llevar moneda chilena y argentina para peajes y gastos inmediatos en frontera.

Aduana, alimentos y declaración jurada obligatoria

Uno de los puntos más sensibles del cruce a Chile es el control sanitario. Toda persona debe completar una declaración jurada donde informe si transporta productos de origen animal o vegetal. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) chileno es muy estricto con este aspecto.

Se permite el ingreso de productos industrializados y rotulados, en cantidades razonables para consumo personal. En cambio, están prohibidos alimentos caseros, carnes, frutas frescas y vegetales sin procesar. Declarar correctamente evita multas y sanciones.

Paso Los Libertadores, aduana 2025.jpeg
Si estás pensando ir a Chile este Verano 2026, tené en cuenta estos requisitos

Mascotas y controles especiales

Viajar con mascotas requiere planificación previa. Certificado veterinario, vacuna antirrábica y tratamiento antiparasitario son indispensables, además de gestionar la autorización ante SENASA. Iniciar el trámite con anticipación es clave para no quedar varado en la frontera.

Con picos de hasta nueve horas de espera en el Paso Los Libertadores, tener todos los requisitos en orden agiliza el cruce y reduce el estrés del viaje. Prepararse con tiempo sigue siendo la mejor estrategia para disfrutar de Chile sin sobresaltos.

