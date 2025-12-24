24 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Viajar informado

Qué documentos necesito para permanecer y viajar dentro de Chile

Moverse por Chile es simple para el turismo, pero exige conocer qué documentos llevar para evitar problemas en rutas, vuelos y controles.

Qué documentos necesito para permanecer y viajar dentro de Chile

Qué documentos necesito para permanecer y viajar dentro de Chile

 Por Analía Martín

Viajar por Chile, ya sea por vía aérea o terrestre, es una experiencia habitual para muchos mendocinos y argentinos que cruzan la cordillera por turismo, cultura o fechas especiales. Sin embargo, tener la documentación correcta es clave para permanecer y desplazarse dentro del país sin inconvenientes, especialmente ante controles migratorios o requerimientos de aerolíneas.

Documentos obligatorios para viajar dentro de Chile

Para circular dentro de Chile, tanto ciudadanos chilenos como extranjeros deben contar con un documento de identidad vigente y en buen estado. Este requisito aplica tanto para vuelos nacionales como para viajes en micro, auto o traslados interurbanos.

Lee además
Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 24 de diciembre
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 24 de diciembre 2025

La cédula de identidad o el pasaporte son el documento base para cualquier traslado. En el caso de turistas argentinos, el pasaporte o DNI utilizado al ingresar al país suele ser el que se solicita durante la estadía.

Documentos clave para adultos:

  • Cédula de Identidad vigente (chilenos).
  • Pasaporte vigente (extranjeros).
  • Documento en formato físico, sin deterioros visibles.
Santiago de Chile, vista general
Viajar a Chile no requiere de grandes cuidados, sin embargo, hay ciertos requerimientos obligatorios

Viajar a Chile no requiere de grandes cuidados, sin embargo, hay ciertos requerimientos obligatorios

Menores de edad: qué papeles se exigen en Chile

Los viajes con niños y adolescentes requieren mayor previsión. Las autoridades chilenas y las aerolíneas son estrictas con la acreditación del vínculo familiar, incluso para traslados internos.

Para menores que viajan con sus padres, se recomienda portar:

  • DNI o pasaporte del menor.
  • Certificado o partida de nacimiento actualizada.
  • Libreta de matrimonio, si corresponde.

En cambio, si el menor viaja sin uno o ambos padres, se exige:

  • Certificado de nacimiento.
  • Autorización notarial firmada por ambos padres, o por el progenitor ausente.

    Este punto es especialmente controlado en aeropuertos.

Vuelos internos y controles en aeropuertos

Para tomar vuelos dentro de Chile, además del documento de identidad, es obligatorio presentar la tarjeta de embarque, ya sea en formato digital o impreso. Cada aerolínea puede sumar requisitos adicionales, sobre todo para menores de edad.

Las compañías aéreas se rigen por normativas de la Junta de Aeronáutica Civil de Chile, por lo que siempre es aconsejable verificar condiciones antes de viajar. Un detalle no contemplado puede impedir el embarque, incluso con pasaje confirmado.

reñaca.png
Chile suele ser uno de los destinos predilectos de los mendocinos

Chile suele ser uno de los destinos predilectos de los mendocinos

Extranjeros, residencia y permanencia en Chile

Los turistas argentinos suelen ingresar a Chile bajo el Permiso de Permanencia Transitoria. Es fundamental respetar el plazo autorizado de estadía, ya que excederlo puede generar multas o sanciones migratorias.

Quienes no poseen residencia permanente deben asegurarse de que su estatus migratorio esté vigente durante todo el viaje interno. La documentación migratoria puede ser solicitada en controles aleatorios, especialmente en zonas fronterizas o rutas estratégicas.

Contar con la cédula o el pasaporte vigentes es la base para viajar y permanecer en Chile, pero llevar documentación complementaria y conocer las exigencias locales permite evitar demoras, sanciones y disfrutar el recorrido con mayor previsibilidad y tranquilidad.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 23 de diciembre 2025

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 23 de diciembre

González Perejamo en Aconcagua Radio: "Los precios de Chile hay que buscarlos en la web"

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 22 de diciembre 2025

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 22 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de diciembre

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais

Viajar a Chile: advierten demoras importantes en el Paso Internacional Los Libertadores

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 23 de diciembre
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 23 de diciembre

Las Más Leídas

Se viene otro pozo millonario del Quini 6.
Juegos de azar

De cuánto es el pozo y a qué hora se juega el Quini 6 del miércoles 24 de diciembre

Yacopini Sud lanza la Liquidación Final 2025 con descuentos de hasta $5 millones y financiación especial. video
Cero kilómetro

Yacopini Sud lanza la Liquidación Final 2025 con descuentos de hasta $5 millones y financiación especial

Lionel Messi se movió rápido por su hermana.
mala fortuna

Alarma por Lionel Messi: el accidente que estremeció a todo el mundo

Accidente vial: el policía sufrió una fractura expuesta tras caer de su moto.
Estaba gravemente herido

Dolor en la fuerza policial: falleció el joven que sufrió un accidente vial en Guaymallén

El deportista atraviesa horas decisivas
Esperanza y cautela

Qué dicen los médicos sobre el estado de salud de Juan Cruz Yacopini