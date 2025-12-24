Qué documentos necesito para permanecer y viajar dentro de Chile

Viajar por Chile , ya sea por vía aérea o terrestre, es una experiencia habitual para muchos mendocinos y argentinos que cruzan la cordillera por turismo, cultura o fechas especiales. Sin embargo, tener la documentación correcta es clave para permanecer y desplazarse dentro del país sin inconvenientes, especialmente ante controles migratorios o requerimientos de aerolíneas.

Para circular dentro de Chile , tanto ciudadanos chilenos como extranjeros deben contar con un documento de identidad vigente y en buen estado. Este requisito aplica tanto para vuelos nacionales como para viajes en micro, auto o traslados interurbanos.

La cédula de identidad o el pasaporte son el documento base para cualquier traslado . En el caso de turistas argentinos, el pasaporte o DNI utilizado al ingresar al país suele ser el que se solicita durante la estadía.

Cédula de Identidad vigente (chilenos).

Pasaporte vigente (extranjeros).

Documento en formato físico, sin deterioros visibles.

Menores de edad: qué papeles se exigen en Chile

Los viajes con niños y adolescentes requieren mayor previsión. Las autoridades chilenas y las aerolíneas son estrictas con la acreditación del vínculo familiar, incluso para traslados internos.

Para menores que viajan con sus padres, se recomienda portar:

DNI o pasaporte del menor.

Certificado o partida de nacimiento actualizada.

Libreta de matrimonio, si corresponde.

En cambio, si el menor viaja sin uno o ambos padres, se exige:

Certificado de nacimiento.

Autorización notarial firmada por ambos padres, o por el progenitor ausente. Este punto es especialmente controlado en aeropuertos.

Vuelos internos y controles en aeropuertos

Para tomar vuelos dentro de Chile, además del documento de identidad, es obligatorio presentar la tarjeta de embarque, ya sea en formato digital o impreso. Cada aerolínea puede sumar requisitos adicionales, sobre todo para menores de edad.

Las compañías aéreas se rigen por normativas de la Junta de Aeronáutica Civil de Chile, por lo que siempre es aconsejable verificar condiciones antes de viajar. Un detalle no contemplado puede impedir el embarque, incluso con pasaje confirmado.

Extranjeros, residencia y permanencia en Chile

Los turistas argentinos suelen ingresar a Chile bajo el Permiso de Permanencia Transitoria. Es fundamental respetar el plazo autorizado de estadía, ya que excederlo puede generar multas o sanciones migratorias.

Quienes no poseen residencia permanente deben asegurarse de que su estatus migratorio esté vigente durante todo el viaje interno. La documentación migratoria puede ser solicitada en controles aleatorios, especialmente en zonas fronterizas o rutas estratégicas.

Contar con la cédula o el pasaporte vigentes es la base para viajar y permanecer en Chile, pero llevar documentación complementaria y conocer las exigencias locales permite evitar demoras, sanciones y disfrutar el recorrido con mayor previsibilidad y tranquilidad.