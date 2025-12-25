25 de diciembre de 2025
Qué documentación del auto se necesita para cruzar a Chile durante el verano 2026

Este verano, cientos de mendocinos viajarán a Chile por vacaciones. Enterate de los documentos que tu auto necesita para cruzar la frontera sin problemas.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Con la llegada del verano, muchos mendocinos comienzan a planificar sus vacaciones hacia el vecino país de Chile. En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre la documentación del auto que necesitarás presentar para poder cruzar sin inconvenientes.

Todo lo que necesitás para cruzar a Chile en auto este verano 2026

Si planeás viajar a Chile en tu propio auto, es importante preparar con anticipación toda la documentación necesaria para un cruce seguro y sin contratiempos. A continuación, te detallamos los requisitos más importantes:

Licencia de conducir:

  • Debe estar vigente y reconocida internacionalmente. No hubo cambios en este requisito.

Seguro del vehículo:

  • El seguro internacional sigue siendo obligatorio.
  • El SOAPEX también sigue vigente según la Ley Chilena para vehículos extranjeros.

Documentos del vehículo:

  • Titular: cédula verde o título de propiedad.
  • No titular: Cédula Azul o Cédula Verde vigente con autorización.
  1. Formulario OM-2261 certificado o poder notarial sigue siendo válido.
  • La obligación de que la cédula verde esté vigente depende del tipo de autorización (formulario vs poder notarial).

Grabado del número de dominio:

  • Como mínimo parabrisas delantero y luneta trasera.
  • Para vehículos con 6 cristales o más, también en los laterales grandes.
  • Menos de 6 cristales: todos deben estar grabados.

Otros aspectos:

  • Verificar productos prohibidos por SENASA y Aduanas chilenas.
  • Llevar los documentos originales y duplicados para la frontera.

Previo a tu viaje, es recomendable revisar las páginas oficiales de AFIP y SENASA para asegurarte de que toda la documentación y requisitos estén actualizados. Contar con todos los papeles y permisos necesarios no solo facilita el cruce fronterizo, sino que también te permite disfrutar del viaje con mayor tranquilidad. Para conocer en detalle todos los documentos que necesitás para permanecer y viajar dentro de Chile, podés leer la nota haciendo click aquí.

