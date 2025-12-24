Atención viajeros: cambios en el Paso a Chile afectarán la atención en la Aduana

Atención viajeros: cambios en el Paso a Chile afectarán la atención en complejos aduaneros Foto: Prensa Vialidad Nacional

Cómo se atenderá en el Paso a Chile durante las fiestas de fin de año Este 24 de diciembre, el Paso Internacional Los Libertadores estará abierto para el tránsito en ambos sentidos, mientras que el Paso Pehuenche inició su funcionamiento a partir de las 9 de la mañana.

No obstante, en los complejos aduaneros fronterizos, se prevé que la atención se reduzca desde las 20 horas de los días 24 y 31 de diciembre. Según el comunicado oficial, se espera que el servicio vuelva a la normalidad a partir de las 10 horas del 25 y del 1 de enero, respectivamente.

Las autoridades del Sistema Integrado aconsejan:

Consultar los canales oficiales antes de emprender viajes hacia la alta montaña.

Llevar toda la documentación en regla para evitar contratiempos en la frontera.

Planificar los horarios del viaje considerando la atención reducida en los complejos aduaneros. En conclusión, mantenerse informado y anticiparse a posibles demoras permitirá que el cruce por los pasos fronterizos sea más ágil y tranquilo, asegurando un viaje seguro y sin contratiempos hacia Chile.