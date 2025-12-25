25 de diciembre de 2025
Verano 2026: Qué se debe declarar al ingresar a Chile

Conocé cuáles son los requisitos y la documentación necesarios para cruzar las fronteras del país trasandino, ya sea en vehículo particular o en colectivos de larga distancia.

Foto: Yemel Fil
 Por Luis Calizaya

Por excelencia, Chile es la opción de viaje preferida por los mendocinos por su cercanía geográfica y los pasos fronterizos convierten a Mendoza en un punto estratégico no solo para el turismo, sino también para el transporte de carga y mercadería. Esa centralidad hace que la frontera se vuelva especialmente demandada en ciertos meses del año.

Vía terrestre, el Paso Internacional Los Libertadores suele ser el principal cuello de botella, principalmente entre el verano e invierno cuando se registran largas filas y demoras que incomodan a conductores y pasajeros. Para evitar contratiempos -sobre todo si se viaja por vacaciones- es fundamental conocer qué documentos y requisitos se deben presentar al cruzar hacia el país trasandino.

Qué hay que saber antes de ingresar a Chile en 2026

Al ingresar a cualquier país existen normas y procedimientos destinados al control fronterizo. Contar con la documentación completa acelera los trámites y reduce riesgos de demoras.

A continuación, este es un resumen de lo que conviene tener listo antes de cruzar al país trasandino en este verano 2026, y que hará un paso más ágil por los puestos de control y evitar sorpresas que puedan arruinar un viaje corto o unas merecidas vacaciones, en base la página oficial aduanera del gobierno de Chile:

1. Documentación personal obligatoria

  • Documentos aceptados: DNI (último modelo físico - tarjeta o libreta cívica vigente) o pasaporte válido. Los documentos manuscritos antiguos ya no se aceptan.
  • Estado del documento: debe estar en buen estado; las constancias de DNI en trámite no sirven como documento de viaje.
2. Menores (reglas y autorizaciones)

  • Si viajan con ambos padres: acreditar el vínculo con partida de nacimiento, libreta de familia o DNI del menor en el que consten los datos filiatorios de los padres.
  • Si viaja con un solo progenitor: además del documento del menor, se requiere la autorización firmada por el progenitor ausente (según el caso, autenticada o legalizada).
  • Casos especiales (hijos de menores, tutelas, etc.): seguir los requisitos específicos y presentar autorizaciones o resoluciones judiciales correspondientes.
  • Formas de legalización: las autorizaciones pueden ser certificadas por escribanos, consulados, jueces o autoridades del Registro Civil y Migraciones; cuando el documento sea extranjero, puede requerir traducción y apostilla.

3. Vehículos y seguros (ingreso temporal)

  • Permiso temporal para circular: se puede ingresar un vehículo de manera temporal (plazo habitual igual a 90 días; es necesario consultar prórrogas y condiciones).
  • Documentación vehicular: cédula verde/azul, licencia de conducir vigente y documentación del vehículo a mano.
  • Seguro obligatorio: todo vehículo con matrícula extranjera debe contar con el seguro SOAPEX (seguro obligatorio para accidentes personales). Sin este seguro no se permite la circulación.

4. Declaración aduanera y equipaje (SAG y Aduana)

  • Declaración Conjunta Aduana-SAG: al pasar Migraciones, debe declarar equipaje y mercadería mediante la Declaración Jurada SAG-Aduana (disponible en formato digital y recomendable completarla antes del cruce). Esto incluye objetos nuevos, alimentos, semillas, plantas, etc.
  • Qué se considera equipaje personal (ejemplos): cámaras, celulares usados, artículos deportivos personales, ropa y libros. Regalos o compras nuevas que excedan la franquicia deben declararse.
  • Franquicia y límites: la franquicia varía según vía (terrestre/áerea); si trae mercadería nueva que excede la franquicia, debe declararla y pagar impuestos según corresponda.

5. Mascotas y productos de origen animal/vegetal

  • Mascotas (perros, gatos, hurones): presentar certificado sanitario oficial del país de origen (vigencia y requisitos según SAG), certificado de vacunación antirrábica y, cuando corresponda, autorización sanitaria. La Declaración Jurada SAG se completa al ingreso.
  • Productos vegetales y animales: frutas, verduras, semillas, carnes, lácteos, miel y productos similares deben ser declarados; muchos requieren autorización sanitaria y pueden ser retenidos si no cumplen requisitos.

6. Declaración de moneda en efectivo

  • Límite y obligación de declarar: si porta efectivo por un monto igual o superior a USD 10.000 (o su equivalente en otras monedas), debe declararlo ante Aduanas al ingreso mediante la Declaración de Porte y Transporte de Efectivo. La falta de declaración puede generar medidas administrativas y judiciales.

7. Mercancías prohibidas o restringidas

  • Prohibiciones claras: drogas, sustancias psicotrópicas, materiales para su elaboración, y otros productos prohibidos por la legislación chilena están totalmente vedados y configuran delito. Otras mercancías requieren permisos específicos (armas, ciertos agroquímicos, productos regulados).

8. Límites frecuentes en travesía terrestre

  • Ejemplos típicos (verificar montos vigentes antes de viajar): cigarrillos, tabaco, alcohol y montos de franquicia para pasajeros. Si excede, deberá declarar y pagar tributos correspondientes.

Paso los libertadores, aduana.jpeg
Para evitar demoras en los trámites, es importante conocer los requisitos de ingreso hacia Chile.

9. Recomendaciones prácticas

  • Completar la declaración digital (SAG-Aduana) antes de llegar para acelerar el control.
  • No aceptar encomiendas o paquetes de desconocidos. Si duda sobre un objeto, consulte a un funcionario de Aduanas antes de cruzar.
  • Llevar recetas y documentación médica para medicamentos; cantidades que sugieran uso comercial pueden ser retenidas.
  • Tener a mano traducciones oficiales y apostillas cuando presente documentos extranjeros.

Sanciones y consecuencias posibles

  1. Retención o confiscación de mercadería: los bienes prohibidos o los que no cumplan requisitos serán retenidos o incautados.
  2. Multas administrativas: omitir declarar dinero, mercaderías o falsear la declaración puede generar multas significativas.
  3. Acciones penales: el tráfico de drogas, la falsificación documental y la ocultación deliberada de mercancías para eludir impuestos pueden derivar en causas penales, con penas que incluyen prisión.
  4. Prohibición de ingreso / problemas migratorios: documentación en mal estado, permisos inexistentes o irregularidades en la documentación de menores o vehículos pueden retrasar el paso o impedir el ingreso temporal.
