¿Tenés el DNI al día? Revisá si está por vencer y evitá problemas para viajar o hacer trámites

Desde el Registro Civil pidieron revisar la fecha de vencimiento del Documento Nacional de Identidad y renovar con anticipación.

Miles de mendocinos podrían encontrarse con un problema inesperado al momento de viajar o realizar trámites clave: están venciendo los DNI tarjeta emitidos a partir de 2011 , por lo que dejan de ser válidos y deben renovarse. Cómo renovarlo y cuánto sale el nuevo Documento Nacional de Identidad .

La advertencia fue realizada por Agustín Píscopo , titular del Registro Civil de Mendoza, en diálogo con el programa Haciendo Cumbre de Aconcagua Radio . El funcionario remarcó la importancia de chequear con tiempo la fecha de vencimiento , sobre todo para quienes tienen previsto viajar o realizar gestiones administrativas.

“Vencen los DNI tarjeta que se sacaron a partir de 2011. Es importante que la gente que está por realizar un viaje o tiene un trámite importante lo revise y no espere a último momento, porque ese DNI no va a servir”, explicó Píscopo.

Desde el Registro Civil detallaron que existen dos modalidades de trámite para la renovación del documento:

DNI Express : demora aproximada de 5 días , con un costo de $17.000 .

DNI común: demora de 30 a 40 días, con un costo de $7.500.

En ambos casos, los documentos continúan imprimiéndose y enviándose desde Buenos Aires, por lo que los plazos deben contemplarse con antelación.

Atención viajeros: no sirve el certificado de DNI en trámite

Uno de los puntos centrales de la advertencia oficial es que el certificado de DNI en trámite no habilita a viajar al exterior, ni reemplaza al documento vigente para gestiones formales.

“Para salir del país tiene que tener el DNI físico. El certificado no es válido para viajar”, aclaró el titular del Registro Civil, al responder consultas de oyentes que planeaban viajes próximos.

Cómo verificar si tu DNI está por vencer

La fecha de vencimiento figura en el frente del DNI tarjeta. En caso de dudas, también puede consultarse a través de los canales oficiales del Registro Civil o acercándose a una delegación.

Desde el organismo provincial insistieron en no dejar el trámite para último momento, ya que un DNI vencido puede generar inconvenientes serios en aeropuertos, pasos fronterizos o al realizar trámites bancarios, administrativos y legales.