20 de diciembre de 2025
Sitio Andino
¿no será mucho?

Xeneize, al DNI: estos padres de Mendoza eligieron ese nombre para sus hijos

El Registro Civil confirmó que Xeneize fue elegido como nombre propio en Mendoza durante 2025, tanto para niñas como para niños, en un contexto de mayor libertad legal.

En Mendoza, algunos padres llevaron la pasión por Boca hasta el nombre de sus hijos. Imagen generada con IA.

 Por Cecilia Zabala

En medio del balance de gestión 2025 del Registro Civil de Mendoza, surgió una curiosidad que llamó la atención: durante el último año, varios bebés fueron inscriptos con el nombre Xeneize, el histórico apodo que identifica a los hinchas y al Club Atlético Boca Juniors.

Según confirmó Agustín Piscopo, titular del Registro Civil, quien habló en el programa Haciendo Cumbre, de Aconcagua Radio, sobre el balance del Registro Civil en 2025; el nombre Xeneize fue utilizado sin distinción de género, tanto para niñas como para niños.

Así, cinco mendocinos nacidos en 2025 se llaman Xeneize.

Xeneize proviene del dialecto genovés zeneize, que significa “genovés”, en referencia a los inmigrantes de Génova que fundaron el club en 1905 y que marcaron la identidad del barrio de La Boca y de la institución deportiva.

Dia del hincha de boca - 324979
La pasión por Boca Juniors.

Más libertad para elegir nombres

Piscopo explicó que este tipo de elecciones son posibles a partir de la reforma del Código Civil y Comercial, que flexibilizó los criterios para la imposición de nombres propios.

“Hoy el nombre se puede elegir mucho más libremente, siempre y cuando no sea insultante para el niño ni ofenda la moral o las buenas costumbres. Esos son los límites que pone el Código Civil”, señaló el funcionario.

En ese sentido, aclaró que ya no existen restricciones vinculadas al género: “Tampoco hay límites entre lo que es masculino y femenino. Si los padres están de acuerdo, el nombre se puede poner”.

Los nombres más elegidos en 2025

Más allá del caso de Xeneize, el balance del Registro Civil mostró que las tendencias tradicionales se mantienen entre los nombres más elegidos en la provincia.

Según los datos oficiales, en 2025 los nombres más frecuentes fueron:

  • Varones: Mateo y Gael

  • Mujeres: Isabella y Valentina

Piscopo indicó que el organismo cuenta con un registro estadístico de nombres que puede ser consultado y que permite observar la evolución de las preferencias año a año, en un contexto donde también crecen las elecciones poco convencionales.

El dato de los cinco Xeneize inscriptos en Mendoza se suma así a una serie de curiosidades que reflejan cómo la identidad cultural, la pasión futbolera y los cambios normativos conviven hoy en las oficinas del Registro Civil.

En Mendoza, algunos padres llevaron la pasión por Boca hasta el nombre de sus hijos. Imagen generada con IA.
¿no será mucho?

Por Cecilia Zabala